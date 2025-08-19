Cum titlurile de stat pot deveni nucleul sănătății financiare (P)

Dar în ce este indicat să investești? Care sunt cele mai sigure instrumente financiare care să-ți aducă un venit pe termen lung?

Titlurile de stat sunt considerate cele mai sigure instrumente în care să investești. De fapt, sunt mai mult un instrument de economisire decât unul de investiție.

Dacă nu ești familiar cu acest instrument, citește articolul și află cum să-ți asiguri un venit stabil pe termen lung.

Investițiile care (încă) au sens

Titlurile de stat, emise de guvern, sunt instrumente financiare simple: împrumuți statul, iar el îți plătește dobânda plus capitalul când ajunge la maturitate, altfel spus, la scadență. Sunt o modalitate ideală de a economisi fără complicații – cu riscuri minime (poate cele mai scăzute) și rentabilitate predictibilă.

Majoritatea programelor oferă dobânzi superioare depozitelor, sunt neimpozabile și pot fi tranzacționate pe piața secundară. Astfel, îți păstrezi flexibilitatea, chiar dacă apar schimbări neprevăzute.

Cele mai cunoscute titluri de stat sunt Fidelis și Tezaur, iar dobânda poate fi de până la 7%.

De ce merită să te gândești serios la investiția în titlurile de stat

Investiția e cea mai sigură dintre toate instrumentele financiare. Emitentul este statul – practic, una dintre cele mai stabile entități. Te bucuri de dobânzi nete atractive: pentru persoanele fizice, câștigurile nu sunt impozitate – înseamnă că tot ce investești chiar îți rămâne.

De exemplu, să presupunem că achiziționezi 1000 de titluri și alegi o perioadă de maturitate de 1 an. La finalul acestei perioade, vei putea retrage atât suma folosită pentru achiziție + dobândă aferentă. Poți investi în lei cu sume nu foarte mari, iar administrarea e simplă – fie online, fie în puncte fizice ale Trezoreriei sau Poștei.

Poate că titlurile nu sunt „wow”, dar sunt cele mai sigure

Dacă gândești că titlurile de stat nu promit randamente impresionante peste noapte, ai dreptate. Dar tocmai asta e frumusețea lor – sunt construite pentru stabilitate, nu pentru speculație. Însă dacă tu ești o persoană care nu tolerezi prea bine riscul, atunci titlurile de stat pot fi cea mai bună idee.

Rolul acestora în orice portofoliu inteligent este următorul:

Protejează capitalul – ești sigur că nu „dispari” în falimentul vreunei companii.

Generează venit pasiv constant – cu dobânzi anuale predictibile.

Reduc volatilitatea – echilibrezi riscurile din portofoliu, mai ales dacă ai și active mai volatile.

Nu e doar despre titluri. E despre încrederea ta în bani.

Dacă îți dorești să afli mai multe despre titlurile de stat, dar și despre alte instrumente financiare care îți pot oferi randamente mai bune, deși sunt mai riscante, un curs gratuit de educație în investiții, poate fi cea mai bună decizie.

Cursul gratuit oferit pe platforma Profit Point este pentru tine dacă vrei sa afli mai multe despre aceste titluri de stat, despre ce să urmărești când investești și cum să-ți creezi o strategie adecvată nevoilor tale.

Este un prim pas solid spre independența financiară, fără clișee, fără promisiuni exagerate. Atunci acest curs este modul ideal de a trece din zona de incertitudine în cea a deciziilor informate.

Vizitează profitpoint.ro și explorează gratuit resursele despre titlurile de stat – ghiduri, cursuri și explicații clare, gândite să te ajute, nu să-ți creeze și mai multă confuzie. Investiția în educația ta financiară este cea mai bună pe termen lung.