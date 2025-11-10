Directorul FBI a vizitat China pentru pentru discuții privind traficul de fentanil

Surse apropiate de eveniment au precizat că Patel a sosit la Beijing vineri și a rămas aproximativ o zi, purtând discuții cu oficiali chinezi sâmbătă.

Nici Ministerul chinez al Afacerilor Externe, nici Ambasada SUA din Beijing nu au comentat vizita, iar purtătorul de cuvânt al diplomației chineze, Lin Jian, a afirmat că nu are informații despre vizită.

În același timp, Ministerul Comerțului din China a anunțat luni că va actualiza lista substanțelor chimice precursoare de droguri și va impune licențe speciale pentru exporturile către SUA, Canada și Mexic.

În cadrul summitului de luna trecută dintre Trump și președintele Xi, președintele american a anunțat reducerea la jumătate a tarifelor punitive aplicate bunurilor chineze, la 10%, în semn de deschidere față de angajamentele Beijingului, precizând că autoritățile chineze vor depune eforturi pentru limitarea traficului de fentanil.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a menționat că detaliile noului acord vor fi clarificate printr-un grup de lucru bilateral, nefiind clar dacă tema a fost discutată în timpul vizitei lui Patel.

Pe lângă componenta privind drogurile, înțelegerile dintre cele două state includ reluarea achizițiilor de soia americană de către China, dar și suspendarea temporară a restricțiilor la exportul de metale rare.