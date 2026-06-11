DNA anunță că procurorii Secției de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10 iunie 2026, față de inculpatul DRAGOMIRESCU BOGDAN-EDUARD, la data faptei șef al Serviciului Corp Control din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și trafic de influență.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii iulie 2025, inculpatul Dragomirescu Bogdan-Eduard, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins și primit de la reprezentantul unui club din stațiunea Mamaia suma de 15.000 de lei, lăsând să se creadă că, în schimbul acestei sume, își va exercita influența asupra comisarilor din cadrul A.N.P.C. pentru a-i determina să nu încheie un act de control și să nu aplice sancțiuni sau să întocmească un act de control favorabil agentului economic verificat, inclusiv prin nedispunerea măsurii de oprire temporară a activității.

Astfel, în contextul verificării clubului respectiv, la data de 18 iulie 2025, de către comisari din cadrul A.N.P.C., în cadrul campaniei „Litoral 2025”, ca urmare a demersurilor efectuate de inculpatul Dragomirescu Bogdan-Eduard, aceștia nu ar fi aplicat sancțiunile corespunzătoare și nici nu ar fi dispus măsura opririi temporare a activității, în pofida deficiențelor constatate, împrejurări de natură să aducă atingere intereselor legale ale statului privind protecția sănătății, vieții și intereselor economice ale consumatorilor.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Dragomirescu Bogdan-Eduard trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală

să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A.

să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

În cauză, DNA susține că se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.