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Donald Trump susține că le-ar fi putut face „lucruri foarte rele” lui Clinton, Biden și Obama: Pot să fac orice vreau eu

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că ar fi putut face „lucruri foarte rele” împotriva rivalilor săi politici Hillary Clinton, Joe Biden și Barack Obama, dar a ales să se abțină din respect pentru funcția prezidențială. Declarația sa a venit că răspuns la întrebarea unui jurnalist privind o eventuală punere sub acuzare, după alegerile intermediare de la începutul lunii noiembrie.
Donald Trump susține că le-ar fi putut face „lucruri foarte rele” lui Clinton, Biden și Obama: Pot să fac orice vreau eu
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 oct. 2026, 22:52, Știri externe
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Declarațiile au fost făcute în Biroul Oval, în cadrul unui eveniment dedicat lansării unui nou program de beneficii fiscale, notează Clash Report

Întrebat de un jurnalist pe ce motive ar putea democrații să inițieze o procedură de suspendare dacă obțină controlul ambelor camere ale Congresului în luna noiembrie, liderul de la Casa Albă a spus că aceștia nu au motive și a început să vorbească despre ce ar fi putut face el împotriva rivalilor săi politici democrați. 

„Aș fi putut să-i fac lucruri foarte rele lui Hillary Clinton. Aș fi putut să-i fac lucruri foarte, foarte rele lui Joe Biden. Aș fi putut să-i fac lucruri foarte rele lui Barack Hussein Obama”, a spus președintele american. 

Atacuri evitate „din respect pentru președinție”

Acesta a invocat respectul față de instituția prezidențială, subliniind că ar fi fost nepotrivit să acționeze împotriva foștilor rivali politici. 

„Ceea ce au făcut a fost foarte ilegal, multe lucruri ilegale , dar eu consider președinția o funcție foarte sacră, , foarte importantă, o funcție care trebuie tratată cu respect”, a mai declarat Trump.

El a spus că alte persoane l-au încurajat să acționeze împotriva liderilor democrați și a sugerat că ar avea în continuare posibilitatea de a acționa după propria voință. 

„Pot să fac ce vreau. Și au fost mulți oameni care au spus „hai să mergem după el”, iar eu am răspuns: „Nu, nu poți face asta instituției președinției”, a mai spus liderul de la Casa Albă. 

Precedentul celor două suspendări

Declarațiile au avut loc în contextul în care Trump și președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, au susținut că o eventuală preluare a Congresului de către democrați ar putea duce la o nouă procedură de destituire.  

Trump a fost pus sub acuzare de două ori în primul său mandat. Prima procedură a avut legătură cu convorbirea sa telefonică din 2019 cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, prin care a condiționat un pachet de sprijin militar de deschiderea unor investigații împotriva fostului președinte Joe Biden. 

În 2021, Trump a fost pus sub acuzare pentru incitarea violențelor de la Capitoliu din data de 6 ianuarie 2021, când o mulțime de susținători ai lui Trump au luat cu asalt Capitoliul în încercarea de a opri certificarea înfrângerii suferite de Trump în 2020. 

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