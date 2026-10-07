Un candidat republican se distanțează de președintele Trump înainte de alegerile intermediare: Canada nu este inamicul nostru

O nouă fisură în tabăra republicană

O nouă ruptură a avut loc în interiorul Partidului Republican după ce Mike Rogers, candidat pentru funcția de Senator de Michigan, s-a distanțat de politica prezidențială pentru a doua oară.

Acesta s-a poziționat împotriva războiului comercial cu Canada și a cerut încheierea cât mai rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu, notează Reuters.

„Aici, în Michigan, știm că Canada nu ne este inamic. În calitate de senator de Michigan, voi reuni ambele partide pentru a reduce prețurile pentru dumneavoastră. Aceasta este prioritatea numărul unu. Trebuie să punem capăt acestui război al tarifelor chiar acum”, a transmis Rogers într-un videoclip de campanie publicat pe platforma X.

Războiul comercial cu Canada

Disputa comercială dintre SUA și Canada a început în iulie, când Donald Trump a anunțat noi tarife pentru importurile canadiene, intrate în vigoare în luna următoare. Canada a răspuns prin măsuri comerciale proprii.

Efectele disputei se resimt mai accentuat în Michigan, unde industria auto depinde de lanțuri de aprovizionare care traversează granița dintre SUA și Canada. Reprezentanții industriei au avertizat că menținerea pe termen lung a tarifelor ar putea afecta locurile de muncă.

Efectele războiului din Orientul Mijlociu

Rogers s-a distanțat de Trump și în privința conflictului cu Iranul. Cu două săptămâni înainte de apelul privind tarifele, candidatul republican a cerut încheierea rapidă a războiului, susținând că acest lucru ar contribui la reducerea prețurilor la combustibili și alimente.

„Războiul cu Iranul trebuie să se încheie, și încă rapid. Când se va întâmpla acest lucru, costurile energiei vor scădea drastic. Însă familiile din Michigan nu își pot permite să aștepte până atunci. Trebuie să acționăm acum”, a declarat candidatul republican.

Reorientarea lui Rogers reflectă o tendință mai largă în rândul republicanilor înainte de intermediarele de la începutul lunii noiembrie, care se distanțează de politicile lui Donald Trump.