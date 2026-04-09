Dragoș Pîslaru: „Investițiile în apă vor avea un impact marginal asupra populației”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene subliniază că dezvoltarea infrastructurii de apă necesită investiții constante, însă scenariile analizate ar fi fost gândite pentru a limita impactul asupra cetățenilor.

Tema vine într-un context mai larg de scumpiri și presiuni financiare, generate de creșterea TVA, costurile mai mari ale energiei și carburanților, dar și de problemele bugetare ale statului, care afectează micii antreprenori. Oficialii explică că investițiile în apă sunt esențiale pentru sănătatea publică și pentru dezvoltarea durabilă, iar costurile nu vor fi transferate direct pe facturile populației.

„Avem nevoie de investiții în sectorul de apă și avem nevoie de o sursă de finanțare permanentă pentru aceste investiții. În acest moment, în scenariul despre care vă spuneam, cel cu impactul cel mai redus, impactul asupra populației este marginal. Asta vreau să subliniez. Dar, repet, cifrele aș vrea să le luați din surse oficiale, de la Ministerul Mediului. Însă, repet, pentru populație impactul este marginal”, a declarat Dragoș Pîslaru.