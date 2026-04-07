Ministrul Proiectelor Europene la inaugurarea Centrului de Mari Arși din Timișoara: „Da, se poate"

Ministrul Proiectelor Europene la inaugurarea Centrului de Mari Arși din Timișoara: „Da, se poate”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că România are nevoie de un plan coerent privind investițiile necesare în domeniul de sănătate. Marți, el a participat la inaugurarea Centrului de Mari Arși din Timișoara și a exclamat „Da, se poate”.
Nicușor Dan, on Romania’s involvement in securing the Strait of Hormuz: We will not enter into conflict
Nicușor Dan, on Romania’s involvement in securing the Strait of Hormuz: We will not enter into conflict
Nicușor Dan despre scandalul fotografiilor trucate: întrebarea esențială este cine i-a plătit pe oamenii ăștia
Nicușor Dan despre scandalul fotografiilor trucate: întrebarea esențială este cine i-a plătit pe oamenii ăștia
Nicușor Dan, detalii din întâlnirea privind criza carburanților: Se lucrează la scenarii pentru o criză de aprovizionare. „În momentul acesta nu este o urgență pentru România”
Nicușor Dan, detalii din întâlnirea privind criza carburanților: Se lucrează la scenarii pentru o criză de aprovizionare. „În momentul acesta nu este o urgență pentru România”
Nicușor Dan despre scrisoarea de la președintele Trump: O scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitație
Nicușor Dan despre scrisoarea de la președintele Trump: O scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitație
Nicușor Dan, despre implicarea României în securizarea Strâmtorii Ormuz: Nu este vorba de o intrare în conflict
Nicușor Dan, despre implicarea României în securizarea Strâmtorii Ormuz: Nu este vorba de o intrare în conflict
Petru Mazilu
07 apr. 2026, 12:19, Politic

Dragoș Pîslaru s-a referit la tragedia de la Colectiv.

„Se poate. Putem, la o distanța mare în timp de la Colectiv, să vedem că se construiesc Centrele de Mari Arși”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Ministrul Fondurilor Europene s-a referit și la planul privind domeniul sănătății.

„Fondurile europene modernizează România, fiecare român poate să o simtă, să o vadă”, a spus ministrul Pîslaru adăugând că țara are nevoie de un plan coerent pentru a stabili ce investiții mai sunt necesare în sistemul de sănătate.

La evenimentul de la Timișoara a participat și președintele României, Nicușor Dan.

Centrul de Mari Arși din Timișoara a fost construit de la zero, cu finanțare din partea Băncii Mondiale. Noua unitate medicală are mai multe facilități esențiale, inclusiv o secție UPU-SMURD, un Centru de Arși și un bloc operator, cu heliport pentru transferuri de urgență.

Centrul de la Timișoara este primul de acest tip inaugurat în România după 1989.

 

Recomandarea video

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Fulgy, fiul Clejanilor, s-a baricadat în apartament și a amenințat că aruncă în aer tot blocul. Negociatorii, chemați la fața locului
Gandul
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Cancan
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport
Guvernul pregătește un scenariu de criză dacă nu vom mai putea cumpăra petrol. Nicușor Dan: „România este într-o poziție mai bună decât alte țări europene”
Libertatea
Persoanele născute înainte de 1966, avertizate să fie atente la un simptom „serios” al unei boli grave
CSID
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Promotor