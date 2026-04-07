Ministrul Proiectelor Europene la inaugurarea Centrului de Mari Arși din Timișoara: „Da, se poate”

Dragoș Pîslaru s-a referit la tragedia de la Colectiv.

„Se poate. Putem, la o distanța mare în timp de la Colectiv, să vedem că se construiesc Centrele de Mari Arși”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Ministrul Fondurilor Europene s-a referit și la planul privind domeniul sănătății.

„Fondurile europene modernizează România, fiecare român poate să o simtă, să o vadă”, a spus ministrul Pîslaru adăugând că țara are nevoie de un plan coerent pentru a stabili ce investiții mai sunt necesare în sistemul de sănătate.

La evenimentul de la Timișoara a participat și președintele României, Nicușor Dan.

Centrul de Mari Arși din Timișoara a fost construit de la zero, cu finanțare din partea Băncii Mondiale. Noua unitate medicală are mai multe facilități esențiale, inclusiv o secție UPU-SMURD, un Centru de Arși și un bloc operator, cu heliport pentru transferuri de urgență.

Centrul de la Timișoara este primul de acest tip inaugurat în România după 1989.