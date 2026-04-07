Nicușor Dan, vizită la Centrul de Mari Arși din Timișoara: Faptul că în trei ani s-a construit acest spital e un lucru extrem de bun

Președintele Nicușor Dan a efectuat o vizită marți, de Ziua Mondială a Sănătății, la Centrul de Mari Arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, primul de acest fel construit în România post-decembristă.

În timpul vizitei, șeful statului a fost însoțit de autoritățile locale, dar și de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

După vizită, Nicușor Dan a transmis un mesaj pentru întregul sistem medical și a subliniat că dincolo de problemele existente, este esențial ca opinia publică să observe și realizările din sistemul sanitar.

„Mulțumim (personalului medical – n.r.) pentru tot ce fac, pentru nopțile nedormite, pentru anii de studii pe care i-au făcut, măcar de ziua asta (Ziua Mondială a Sănătății – n.r.). În doilea rând e important să spunem oamenilor că se întâmplă și lucruri bune în România. (…) Bineînțeles că sunt lucruri care nu merg și le-am spus și le vom spune de multe ori. Dar sunt lucruri care se întâmplă și noi ca societate dacă vrem să fim maturi, vrem să construim, vrem să progresăm, trebuie să privim cu echilibru ce e bun și ce e rău în societatea noastră. Faptul că în trei ani s-a construit acest spital care răspunde unei necesități e un lucru extrem de bun pe care trebuie să-l subliniem”, a spus Nicușor Dan, după vizită.

Rolul fondurilor europene în dezvoltarea României

Președintele a subliniat și rolul fondurilor europene în dezvoltarea României în ultimele două decenii, arătând că o parte importantă a investițiilor a fost posibilă datorită contribuțiilor din cadrul Uniunea Europeană.

„Partea importantă din dezvoltarea pe care România a avut-o în ultimii 20 de ani a venit prin fonduri europene, adică prin bani pe care contribuabili din alte țări europene pentru binele comun al Europei l-au pus pentru dezvoltarea unor țări cum e România”, a mai spus Nicușor Dan.

În același timp, șeful statului a atras atenția asupra unui „război informațional” desfășurat inclusiv în domeniul medical, indicând Rusia drept unul dintre actorii implicați. El a avertizat asupra pericolelor dezinformării și a promovat necesitatea implicării active a profesioniștilor în combaterea informațiilor false.

„Nu e suficient ca fiecare dintre noi să ne facem jobul, din păcate. Trebuie să intervenim activ în acest război informațional, astfel încât opinia profesionistului și credibilitatea profesionistului să vină în această dezbatere”, a conchis președintele.