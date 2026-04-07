Timișoara, Rogobete, către Nicușor Dan, la centrul de mari arși: „Acesta este doar începutul"

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a vizitat marți, de Ziua Mondială a Sănătății, Centrul de Mari Arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu" din Timișoara, primul obiectiv de acest fel construit în România după 1989. Rogobete i-a spus președintelui Nicușor Dan, aflat și el la Timișoara: „Acesta este doar începutul".
Andreea Tobias
07 apr. 2026, 12:08, Social

Vizita ministrului Sănătății la Timișoara a avut ca obiectiv evaluarea centrului de mari arși, analiza capacității de intervenție și dezvoltarea rețelei naționale pentru tratamentul pacienților cu arsuri severe.

Alexandru Rogobete a subliniat importanța strategică a obiectivului de investiții în fața președintelui României, Nicușor Dan, și a președintelui Consiliului Județean, prezenți la eveniment. Ministrul a felicitat echipa spitalului, echipa Consiliului Județean, constructorii și echipa Ministerului Sănătății pentru derularea proiectului.

Dan și Rogobete la Timișoara: România mai are nevoie de cel puțin un centru similar

Rogobete a anunțat că investiția de la Timișoara nu este un punct final, ci un punct de plecare. România mai are nevoie de cel puțin un centru de mari arși la București, a spus ministrul. Proiectul urmează să fie început împreună cu Banca Mondială, în viitorul apropiat.

Evenimentul a fost marcat și ca prilej de recunoaștere a eforturilor profesioniștilor din sănătate. „La mulți ani celor care țin sănătatea României pe umeri în fiecare zi”, a transmis Rogobete în deschiderea vizitei.

