Prima pagină » Politic » Nicușor Dan despre scrisoarea de la președintele Trump: O scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitație

Administrația Trump a mulțumit României pentru sprijinul militar acordat și pentru invitația la summit-ul B9, printr-o scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan. Despre prezența SUA la Summit-ul B9, președintele României spune că invitația a fost adresată împreună cu președintele Poloniei, către către secretarul de stat al SUA.
Laurentiu Marinov
07 apr. 2026, 12:43, Politic

Președintele României Nicușor Dan a vorbit marți despre scrisoarea pe care a primit-o de la administrația Trump, cu privire la invitația adresată SUA de a participa la Summit-ul B9 care se va desfășura pe 13 mai, la București. Președintele a declarat că invitația a fost adresată secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii.

„Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele summit-urilor B9. O scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Baza Kogăliceanu și la Baza de la Câmpia Turzii.

Și în ceea ce privește B9, faptul că această invitație a fost transmisă către secretarul de stat. Dar, n-aș vrea să avansez acum, o să vedem”, a declarat președintele. 

Ultimul summit B9 a fost la Vilnius în iunie anul trecut. Nicușor Dan a spus că, foarte probabil toți șefii de stat respectiv de guvern din formatul B9 plus țările nordice vor fi prezenți la summitul de la București.

