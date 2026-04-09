Pîslaru explică ce s-ar putea întâmpla dacă reformele nu vor fi complet finalizate pentru PNRR. Negocieri cu CE

Acesta a precizat că vor urma negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene pentru vedea dacă există un nivel de flexibilitate pentru proiectele care au parțial îndeplinite până în luna august.

„Încă un lucru pe care acum îl discutăm este ce se întâmplă atunci când termini parțial obiectivul legat de finanțarea europeană, dar nu termini întreg obiectivul de investiții pe care îl ai. Și acum intrăm în câteva detalii tehnice care țin de tipologia de document de recepție. Dacă e recepție totală, parțială, recepție condiționată. Aceste lucruri (…) vor face obiectivul discuțiilor cu Comisia Europeană în perioada următoare, pentru a vedea ce flexibilitate există, dacă există, pentru a identifica foarte precis ce documente doveditoare avem nevoie atunci când terminăm investițiile”, a declarat Pîslaru.

Acesta a precizat că mecanismul există deja într-o formă de „draft” (n.r. – ciornă). Acesta urmează să fie finalizat în luna aprilie.

„Deja o formă în draft există, va veni oficial probabil în luna aprilie Iar noi, după cum spuneam mai devreme, avem deja discuții pentru a pregăti o ordonanță de urgență cu privire la închiderea PNRR”, a declarat Pîslaru.

De asemenea, în cazul în care proiectele au fost finalizate până în 31 august, însă documentele doveditoare implementării nu au fost transmise la timp, Pîslaru a precizat că ele pot fi trimise ulterior, însă redactarea lor trebuie să fie finalizată până la 31 august.

„Ceea ce cere regulamentul Uniunii Europene este să termin lucrările și să am certificatele de recepție până la 31 august. Eu pot trimite documentele ulterior, dar ele trebuie să fie finalizate – aceste documente care probează recepția până la 31 august”, a declarat Pîslaru.

Acesta a precizat că „va exista probabil o perioadă de 2-3 luni de zile în care le vom strânge, ordona, pe diverse cerințe ale Comisiei Europene”.

„Dar, pentru toată lumea care are proiecte de implementat, nu-i suficient numai să lași sapa și să termini de construit, ci să ai și recepția cu documentele și cu variațiunile pe care le vom avea finalizate până la 31 august 2026”, a declarat Pîslaru.