Pîslaru spune că reformele din PNRR trebuie adoptate indiferent de ce se întâmplă pe 20 aprilie

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi, la finalul ședinței de Guvern, că cele 14 reforme considerate esențiale pentru investițiile din PNRR trebuie adoptate indiferent de eventualele schimbări politice care ar putea apărea după consultarea internă a PSD din 20 aprilie.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
09 apr. 2026, 13:44, Politic

„Vreau să fiu foarte clar aici. Am spus-o și în ședința de guvern. Și cred că este un mesaj la responsabilitate politică. Indiferent de ce se întâmplă pe 20 aprilie, indiferent de opțiunea unui partid sau altui partid, ce vor să facă mai departe (…) Ceea ce eu am spus în guvern și am avut o înțelegere foarte mare, sprijinul prim-ministrului și o înțelegere din partea miniștrilor din toate partidele politice, este că aceste reforme, indiferent de ce se întâmplă cu forma guvernului sau cu alte decizii politice, trebuie să fie adoptate”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Ministrul cere responsabilitate politică pentru reforme

Ministrul a subliniat că aceste reforme reprezintă un „obiectiv național”.

„Mesajul meu este unul foarte clar. Am vrut să facem această clasificare a reformelor-cheie încă din timp, ca să știm cu toții că acesta este obiectiv național. Și nu există ca vreo structură politică care ține la modernizarea teritoriilor, ține la parcursul superior al României și mai ales ține la nivelul de trai al românilor, care se va simți prin investițiile din PNRR, să nu prioritizeze aceste reforme”, a afirmat Pîslaru.

Întrebat dacă acest mesaj este înțeles și asumat și de ceilalți membri ai Guvernului, ministrul a spus că discuțiile din Executiv au arătat susținere pentru continuarea calendarului.

„Având în vedere modul în care au fost discuțiile, în prezența vicepremierilor, în prezența miniștrilor, în care am discutat calendare și ceea ce se întâmplă, nu am avut niciun moment ideea că lumea se uită că pe 20 aprilie s-ar întâmpla ceva din prisma implementării acestor reforme. Am această încredere că mesajul de responsabilitate va fi înțeles și, între noi fie vorba, acum odată ce deschidem și public această listă de 14 reforme esențiale, evident apelul este să ne concentrăm cu toții ca societate pentru a le vedea implementate”, a declarat ministrul.

Declarațiile vin în contextul în care PSD va organiza pe 20 aprilie o consultare internă pentru a decide dacă rămâne la guvernare alături de Executivul condus de premierul Ilie Bolojan.

