Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut în Franța în ultimii doi ani

Citepa, organizația responsabilă de întocmirea inventarului oficial al emisiilor franceze, a transmis marți că emisiile de gaze cu efect de seră din Franța au scăzut mai mult decât se estimase inițial în 2024 și 2025, potrivit AFP.

Estimările inițiale erau de -3,0% în 2024 și -2,1% în 2025.

Ritmul a încetinit comparativ cu alți ani

Emisiile au scăzut chiar dacă ritmul a încetinit față de anii precedenți, potrivit aceleiași surse.

„Deși rata acestei reduceri a încetinit față de 2022 (-6,8%) și 2023 (-3,9%), rezultatele rămân mai favorabile decât cele anticipate de ultima estimare”, care „propunea reduceri de 1,8% în 2024 și 1,5% în 2025”, a transmis organizația.

Noua evaluare ia în considerare date care nu au fost incluse în estimările anterioare. Acestea includ reducerea semnificativă a emisiilor asociate cu producția de energie electrică în Réunion în 2024, explică Citepa.

Organizația oferă, de asemenea, o estimare inițială a emisiilor pentru primul trimestru al anului 2026. Aceasta arată o scădere semnificativă de 5,2% față de primul trimestru al anului 2025. Estimările exclud absorbantele de carbon precum pădurile, mai arată sursa.

Motivul scăderii emisiilor

Raportul afirmă că această scădere este „determinată în principal de o reducere a emisiilor provenite din clădiri, transport și producție ”. Citepa subliniază că Franța va trebui să își accelereze semnificativ eforturile de decarbonizare în următorii ani, pentru a-și îndeplini obiectivele climatice. Acestea sunt subliniate în a treia sa Strategie Națională pentru Emisii Reduse de Carbon (SNBC 3).

„Începând cu 2026, vor fi necesare reduceri anuale de aproximativ 5 până la 6%. Acestea sunt necesare pentru a rămâne pe traiectoria definită” se arată în document.

„Valurile de căldură timpurii afectează persoanele vulnerabile”

„Valurile de căldură din ce în ce mai timpurii și intense pun în pericol persoanele cele mai vulnerabile. Ele reprezintă un nou semnal de alarmă pentru factorii de decizie publică despre necesitatea de a acționa mai rapid și mai ferm pentru climă”, a declarat pentru AFP Anne Bringault, directoarea de programe a Rețelei de Acțiune pentru Clima (RAC).

„Aceasta este o problemă vitală pentru climă. Este o problemă și pentru suveranitatea noastră economică, prin eliberarea de dependența de petrolul și gazele fosile importate masiv ”, a mai declarat Bringault, potrivit aceleiași surse.