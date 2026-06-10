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Eugen Tomac, despre dizolvarea Parlamentului: „Este un lucru greșit”

Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis că organizarea alegerilor în această perioadă „este un lucru greșit”.
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Ioana Târziu
10 iun. 2026, 21:31, Politic
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Invitat miercuri seară la B1 TV, premierul desemnat Eugen Tomac a fost întrebat dacă dizolvarea Parlamentului reprezintă o soluție la rezolvarea crizei politice.

„Contextul în care ne aflăm în clipa de față ne obligă să fim raționali și responsabili față de cetățenii români și față de această țară”, a răspuns Tomac.

El a adăugat că organizarea alegerilor, în acest context, „este un lucru greșit”.

Economia noastră nu trece prin cele mai fericite momente, lumea nu trece prin cele mai liniștite clipe”, a precizat politicianul, adăugând că „să risipim sute de milioane de euro pentru ca partidele să-și demonstreze abilitățile politice, cred că este un lucru greșit”.

Țțara noastră are nevoie de o perioadă în care să reușim să depășim starea de blocaj în care ne aflăm. Să muncim mai mult cu seriozitate pentru a diminua din decalajele care există între noi și alte state europene”, a concluzionat Tomac.

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