Expunerea la lumină pe timp de noapte poate fi asociată cu boala care provoacă cele mai multe decese la nivel mondial

Dormitul în întuneric total poate reduce riscul de boli cardiovasculare, principala cauză de deces la nivel mondial.

Persoanele care dormeau în condiții de lumină puternică — similar cu a avea luminile din dormitor aprinse — aveau un risc cu 56% mai mare de a dezvolta insuficiență cardiacă. Cei care dormeau sub o lumină atât de intensă aveau, de asemenea, un risc cu 32% mai mare de a dezvolta boli coronariene și un risc cu 28% mai mare de a suferi un accident vascular cerebral.

Dispozitivele purtabile la încheietura mâinii au monitorizat expunerea participanților la studiu la intensitatea luminii între orele 12:30 și 6:00, potrivit dr. Daniel Windred, coautor al studiului publicat joi în revista JAMA Network Open.

„O limitare este că nu cunoaștem sursele de expunere personală la lumină, ci doar intensitatea”, a spus Windred, cercetător asociat la Facultatea de Medicină și Sănătate Publică a Universității Flinders din Australia. „Înțelegerea surselor tipice de expunere la lumina nocturnă ar putea permite recomandări mai informate, dincolo de „evitați lumina puternică noaptea”.

Efectele luminii în timpul somnului

Lumina poate bloca producția de melatonină, hormonul care induce somnul, de către creier, astfel încât reducerea expunerii la lumină pe timp de noapte poate începe cu modificarea rutinei de relaxare.

Limitați cât mai mult timpul petrecut în fața ecranului și stingeți luminile inutile din casă cu patru ore înainte de culcare, a declarat prin e-mail dr. Julio Fernandez-Mendoza, psiholog clinic și director al departamentului de medicină comportamentală a somnului la Penn State Health Sleep Research and Treatment Center. El nu a participat la studiu.

Dacă nu este posibil să stingeți luminile, încercați să utilizați iluminat slab sau cald în loc de lumini puternice, a spus Windred. În dormitor, evitați să utilizați ceasuri deșteptătoare luminoase și să dormiți lângă ferestre, dacă este posibil. Jaluzelele care blochează lumina și perdelele opace pot fi utile, la fel ca și o mască de dormit peste ochi.

Desfășurarea studiului

Din câte știu autorii studiului, lucrarea lor reprezintă „cel mai mare studiu cunoscut” privind asocierile pe termen lung între expunerea individuală la lumină și riscul de boli cardiovasculare, au scris ei.

„Am analizat 13 milioane de ore de date privind lumina (pentru aproape) 89.000 de persoane”, a spus Windred prin e-mail. Cercetarea se bazează pe studii anterioare care au descoperit asocieri similare și au stabilit perturbarea ritmurilor circadiene ca factor de risc cunoscut pentru sănătatea cardiovasculară precară.

Ritmurile circadiene sunt cicluri de 24 de ore „în practic fiecare celulă și țesut din corpul nostru, inclusiv în sistemul cardiovascular”, a spus Windred. Ceasul intern controlează ciclurile de somn și veghe, detectând lumina ca un semnal de trezire și întunericul ca un semnal de adormire.

Impactul posibil al luminii asupra sănătății inimii

Participanții la studiu, cu vârsta medie de aproximativ 62 de ani, proveneau din studiul UK Biobank, care a urmărit rezultatele de sănătate a peste 500.000 de persoane cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani din Regatul Unit începând din 2006.

Aceștia au purtat dispozitive de monitorizare a luminii timp de o săptămână în timpul vieții lor normale între 2013 și 2022 și apoi au fost monitorizați pentru anumite rezultate de sănătate timp de nouă ani în medie — unul dintre factorii care au făcut „studiul unic și extrem de inovator”, a spus Fernandez-Mendoza. Persoanele care aveau probleme cardiovasculare înainte de perioada de monitorizare au fost excluse.

Cei expuși la lumina cea mai puternică au avut, de asemenea, un risc cu 47% mai mare de a suferi un atac de cord și un risc cu 32% mai mare de a dezvolta fibrilație atrială. Fibrilația atrială este un ritm cardiac neregulat, tremurător sau adesea rapid, care rezultă din faptul că camerele superioare ale inimii, atriile, bat în sincronizare cu camerele inferioare, ventriculele. Femeile se confruntau cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă și boli coronariene, în timp ce persoanele mai tinere erau mai afectate de insuficiență cardiacă și fibrilație atrială.

Cum poate lumina să vă afecteze ritmul circadian

Cu toate acestea, studiul arată doar o legătură și nu dovedește că expunerea la lumină cauzează probleme cardiovasculare. „Pot exista și alte diferențe la persoanele expuse la lumină pe timp de noapte, care sunt responsabile pentru riscul mai mare de boli de inimă”, a declarat dr. Tim Chico, profesor de medicină cardiovasculară la Universitatea din Sheffield, Anglia, într-o declarație furnizată de Science Media Centre. Chico nu a participat la cercetare.

Cu toate acestea, asocierile au rămas semnificative după luarea în considerare a nivelului de activitate fizică, a fumatului, a consumului de alcool, a dietei, a muncii în ture și a altor factori potențial influenți, au afirmat autorii. Durata scurtă a somnului a afectat doar unele dintre concluzii, cum ar fi cele referitoare la accidentul vascular cerebral.

Studiul este, de asemenea, „unul dintre puținele care prezintă dovezi convingătoare că expunerea la lumină în timpul zilei, de exemplu după trezire dimineața, este legată de o sănătate cardiovasculară bună”, a afirmat Fernandez-Mendoza.

Autorii studiului au afirmat că s-a descoperit anterior că perturbarea ritmurilor circadiene de către lumină dereglează diverse procese cardiovasculare și metabolice, cum ar fi deteriorarea celulelor care ajută arterele să funcționeze corect, provocând hipertensiune arterială și crescând riscul de boli asociate. Perturbarea ritmului circadian poate contribui, de asemenea, la o tendință crescută de formare a cheagurilor de sânge, ceea ce poate duce la accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord.

Lumina pe timp de noapte, ”un factor de stres”

De asemenea, este posibil ca organismul să răspundă la lumina nocturnă „ca la un factor de stres, un eveniment nedorit, și să activeze organismul cu ritm cardiac ridicat și anormal, hormoni de stres, glucoză, insulină și inflamație”, a spus Fernandez-Mendoza.

Doi dintre autori sunt cofondatori ai Circadian Health Innovations, care produce un senzor de lumină purtat la încheietura mâinii, dar compania nu a avut niciun rol în studiu și nu este producătorul dispozitivului de monitorizare purtat de participanții la studiu — nici cealaltă companie cu care un cofondator al Circadian Health Innovations are un brevet relevant în curs de aprobare, în Australia.

Având în vedere lipsa diversității participanților și a detaliilor privind calitatea somnului, precum și perioada scurtă de monitorizare a luminii, sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege modul în care modificările iluminatului ar putea reduce riscul de boli cardiovasculare, au scris cercetătorii.