Fiecare european a generat circa 517 kilograme de deșeuri în 2024. Unde se află România în clasament

Fiecare cetățean european a generat în medie 517 kilograme de deșeuri municipale în 2024, cu șase kilograme mai mult decât în 2023 și cu 38 de kilograme mai mult decât în 2014. Datele au fost publicate de Eurostat și arată diferențe importante între statele membre.
Sursa foto: James Wakibia/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Mădălina Dinu
30 mart. 2026, 18:25, Știri externe

România se află la polul opus față de țările cu cele mai mari cantități de deșeuri, fiind statul în care se generează cele mai puține deșeuri municipale pe cap de locuitor. Potrivit datelor disponibile (2023), un român produce în medie 305 kilograme de deșeuri pe an, cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană, notează EFE.

Totuși, chiar și în cazul României se observă o creștere față de anii anteriori. În 2014, cantitatea era mai mică, ceea ce confirmă tendința generală de creștere a deșeurilor la nivel european, chiar dacă țara noastră rămâne pe ultimul loc în acest clasament.

Diferențe mari între statele UE

Datele arată diferențe semnificative între țările Uniunii Europene.

Austria conduce clasamentul, cu 782 de kilograme de deșeuri pe persoană, urmată de Danemarca, cu 755 de kilograme, și Belgia, cu 699 de kilograme.

La celălalt capăt al clasamentului, după România, se află Estonia, cu 375 de kilograme, și Polonia, cu 387 de kilograme. Spania se situează, de asemenea, în partea inferioară a clasamentului, cu 456 de kilograme pe cap de locuitor.

Mai puțin de jumătate din deșeuri sunt reciclate

În 2024, în Uniunea Europeană au fost reciclate, în medie, 248 de kilograme de deșeuri municipale pe locuitor.

„Aceasta înseamnă că 48,1% din volumul total al acestor deșeuri generate a fost reciclat, comparativ cu 48,0% în 2023, când s-au reciclat 246 de kilograme de persoană”, a precizat Eurostat.

Datele arată o evoluție pozitivă față de 2014, când rata de reciclare era de 43%, iar cantitatea reciclată era de 208 kilograme pe locuitor.

Chiar dacă Europa produce tot mai multe deșeuri, tendința de reciclare este în creștere, însă ritmul rămâne lent în raport cu volumul total generat.

