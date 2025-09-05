Fiecare oră de întârziere a micului dejun ar putea fi asociată cu un risc de deces cu 10% mai mare

„Ora la care se ia micul dejun ar putea servi ca un indicator ușor de monitorizat al stării generale de sănătate”, a declarat dr. Hassan Dashti, specialist în nutriție și biolog circadian la Harvard Medical School și Massachusetts General Hospital, care a condus studiul.

El a sugerat că schimbările în orele de masă ar putea fi folosite ca un „semn de avertizare timpurie” pentru a investiga problemele de sănătate fizică și mintală subiacente.

Dr. Dashti a analizat datele a aproape 3.000 de adulți din Marea Britanie, cu vârsta medie de 64 de ani, din studiul longitudinal al Universității din Manchester privind cogniția la vârste înaintate normale și sănătoase.

Participanții au raportat orele la care au luat masa și au completat chestionare privind sănătatea și stilul de viață pe parcursul mai multor ani, potrivit Independent.

Desfășurarea studiului

Cercetătorii au descoperit că, pe măsură ce oamenii îmbătrâneau, aveau tendința de a lua micul dejun și cina mai târziu, iar cei cu mai multe probleme de sănătate sau cu o tendință genetică de a a adormi târziu aveau, de asemenea, tendința de a mânca mai târziu.

Un mic dejun luat mai târziu a fost asociat cu boli fizice și psihologice, inclusiv oboseală, probleme de sănătate orală, depresie și anxietate.

De asemenea, a fost asociat cu o șansă ușor mai mare ca o persoană să moară în timpul unei perioade de urmărire de zece ani.

După ajustarea pentru alți factori, cum ar fi vârsta, sexul, nivelul de educație și stilul de viață, fiecare oră de întârziere a micului dejun a fost asociată cu un risc de deces cu 10% mai mare.

Este doar o asociere

Cu toate acestea, autorii studiului subliniază că nu există o cauză și un efect direct al consumului târziu al micului dejun, ci doar o asociere.

Asta înseamnă că micul dejun târziu nu scurtează neapărat viața unei persoane, dar poate indica probleme de sănătate ascunse, obiceiuri de viață sau diferențe biologice care influențează sănătatea, informații care ar putea fi utile unui medic generalist.

„Până acum, aveam o înțelegere limitată a modului în care se schimbă ora meselor pe măsură ce îmbătrânim și a modului în care această schimbare se raportează la sănătatea generală și longevitate”, a spus Dashti.

„Descoperirile noastre contribuie la completarea acestei lacune, arătând că ora târzie a meselor, în special micul dejun întârziat, este legată atât de probleme de sănătate, cât și de un risc crescut de mortalitate la persoanele în vârstă. Aceste rezultate adaugă un nou sens zicalei „micul dejun este cea mai importantă masă a zilei”, în special pentru persoanele în vârstă”.

Autorii studiului sugerează că sunt necesare studii viitoare pentru a explora potențialul orei meselor ca strategie de promovare a longevității în rândul populației în vârstă.