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Formula 1 revine în Africa după zeci de ani de pauză. Ce țară va organiza un Mare Premiu

Formula 1 revine pe continentul african după decenii de absență, după ce Rwanda a primit undă verde pentru a găzdui un Mare Premiu, au confirmat surse guvernamentale și din conducerea sportului.
Formula 1 revine în Africa după zeci de ani de pauză. Ce țară va organiza un Mare Premiu
Sursa foto: tga.gov.tr
Radu Mocanu
08 oct. 2026, 18:15, Sport
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„Candidatura Rwandei de a găzdui cursa de Formula 1 a primit undă verde; s-a ajuns la un acord”, a transmis o sursă din cadrul guvernului de la Kigali, citată de AFP

De asemenea, deși nu a fost făcut un anunț oficial, o sursă din cadrul Federației Internaționale de Automobilism, a transmis că anunțul este programat să aibă loc săptămâna viitoare chiar în capitala Kigali. 

Președintele Paul Kagame avansase candidatura țării încă din decembrie 2024, în timpul unei reuniuni FIA găzduite la Kigali. D

ecizia răspunde și dorinței exprimate în repetate rânduri de pilotul Ferrari, Lewis Hamilton, care a cerut constant organizarea unei curse în Africa, sprijinind deschis planurile Rwandei încă din 2024. 

Situația internă a Rwandei

Pentru Rwanda, găzduirea Marelui Premiu de Formula 1 reprezintă punctul culminant al unei strategii de lungă durată prin care folosește evenimentele sportive pentru a atrage turiști, capital străin și pentru a-și schimba imaginea la nivel mondial. 

Criticii acuză că aceste demersuri se încadrează în curentul intitulat „sportwashing”, care se folosește de organizarea de evenimente sportive pentru a distrage atenția de la situațiile grave privind drepturile omului. 

Pe plan intern, autoritățile anticipează posibile nemulțumiri, dat fiind că un sfert din populația țării trăiește sub pragul sărăciei, iar economia traversează o perioadă dificilă. 

Reacția Africii de Sud: O a doua cursă pe continent până în 2030

În paralel, Africa de Sud, țară care a concurat pentru un loc în calendarul F1, a transmis prin ministrul său al sportului, Gayton McKenzie, că alegerea Rwandei nu exclude o a doua cursă africană. 

„Rwanda a lucrat la acest proiect mai mult timp decât Africa de Sud și îl merită. Totuși, nu uitați că o țară precum Italia a găzduit două curse de F1 pe an, în timp ce unii reacționează de parcă un continent cu 55 de țări ar putea primi una singură. Africa de Sud va găzdui o cursă de F1, chiar și înainte de 2030”, a transmis ministrul sud-african. 

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