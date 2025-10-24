Francul elvețian urcă puternic. Banca Elveției se pregătește să intervină

După mai multe săptămâni de creștere constantă, francul elvețian a devenit tot mai căutat de investitorii care caută siguranță în fața tensiunilor economice și politice din întreaga lume. Moneda Elveției se îndreaptă spre a noua săptămână consecutivă de apreciere, cel mai lung șir de creșteri din ultimii doi ani.

Potrivit Bloomberg, tot mai mulți cumpărători de valută se orientează spre francul elvețian, renunțând la dolar, euro și yen, monede slăbite de politicile SUA și de problemele fiscale la nivel mondial.

Francul, noua monedă-refugiu

Francul este acum cea mai performantă monedă dintre economiile dezvoltate, chiar dacă rata dobânzii din Elveția este zero. Mulți investitori îl consideră singura alternativă sigură la dolar și yen: „Când elimini acești doi jucători principali, rămâne francul elvețian”.

În ultimele zile, s-a apropiat de pragul de 0,92 față de euro, nivel care, potrivit traderilor, ar putea determina Banca Națională a Elveției să intervină.

„E posibil ca Banca Elveției să fi intervenit pentru a frâna creșterea francului”, a declarat Jane Foley, de la Rabobank, una dintre cele mai mari bănci olandeze specializate în servicii financiare internaționale.

Banca centrală elvețiană nu comentează niciodată public intervențiile sale, iar datele care ar putea confirma o astfel de mișcare vor fi disponibile cu întârziere. Totuși, experții UBS, cea mai mare bancă din Elveția, și ai grupului financiar francez Société Générale, spun că probabilitatea unei intervenții este ridicată.

Ce riscă Elveția dacă nu intervine

Ca să „intervină” pe piața valutară, băncile naționale cumpără sau vând monedă pentru a influența cursul. În acest caz, banca vinde franci și cumpără euro sau dolari. Astfel, pune mai mulți franci în circulație, iar moneda slăbește treptat. Scopul este să mențină francul la un nivel care nu afectează exporturile și economia Elveției, fără să provoace dezechilibre majore pe piață.

Dacă nu ar interveni, francul ar putea continua să se aprecieze, devenind tot mai scump față de alte monede. Asta ar face exporturile elvețiene mai puțin competitive, deoarece produsele vândute în străinătate s-ar scumpi, iar turismul și economia internă ar putea fi afectate.

În schimb, pentru elvețieni ar deveni mai ieftine importurile și călătoriile în străinătate, dar impactul general ar fi negativ pentru companiile locale.