FT: Trump vrea să-l aducă pe Lukașenko în Casa Albă sau la Mar-a-Lago

Statele Unite iau în considerare invitarea președintelui din Belarus, Alexander Lukașenko, cel mai fidel aliat al lui Vladimir Putin, la o întâlnire cu președintele american, Donald Trump, a declarat trimisul special al SUA, John Cole, pentru Financial Times .

Potrivit acestuia, discuțiile interne despre invitația lui Trump sunt în desfășurare „de câteva luni”, dar nimic nu a fost finalizat încă.

„Mai avem mult de lucru pentru a ajunge acolo, dar cred că vom ajunge acolo”, a spus Cole.

John Cole a refuzat să specifice condiții prealabile pentru întâlnire. „În cele din urmă, depinde de președinte”, a spus el.

Întâlnirea ar putea avea loc fie la Casa Albă, fie la reședința prezidențială americană, Mar-a-Lago, relatează FT.

Săptămâna trecută, președintele belarus Alexander Lukașenko a avut o nouă rundă de discuții cu trimisul prezidențial american John Cole.

În urma întâlnirii, liderul din Belarus a anunțat că delegația americană a transmis invitația președintelui Donald Trump de a se întâlni cu el în Statele Unite. Lukașenko a declarat, de asemenea, că omologul său american i-a făcut o „ofertă importantă”.