Germania interzice Huawei din rețeaua 6G

Prim-ministrul german Friedrich Merz participă la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene la Palatul Christiansborg din Copenhaga, Danemarca, pe 1 octombrie 2025.

Decizia face parte din eforturile Berlinului de a promova suveranitatea digitală și de a reduce dependența de tehnologia chineză și americană.

„Am decis în cadrul guvernului că, oriunde este posibil, vom înlocui componentele, de exemplu în rețeaua 5G, cu componente pe care le-am produs noi înșine”, a declarat Merz la o conferință de afaceri din Berlin, scrie Bloomberg.

„Și nu vom permite niciun fel de componente din China în rețeaua 6G”.

Germania elimină echipamentele Huawei din 5G

Europa este din ce în ce mai îngrijorată de dependența sa de tehnologia străină. De la semiconductori asiatici la inteligența artificială și infrastructura cloud din SUA, tensiunile comerciale și geopolitice amenință lanțurile de aprovizionare critice.

Anul trecut, Germania a ordonat operatorilor de telecomunicații să elimine echipamentele Huawei din rețelele lor principale. A invocat riscuri pentru securitatea națională. Berlinul ia în considerare acum utilizarea fondurilor publice pentru a plăti Deutsche Telekom AG și altor companii pentru a înlocui echipamentele chinezești, a raportat Bloomberg News luna trecută.

Summit cu Macron: Independență digitală de China și SUA

Merz a declarat că va ridica problema suveranității digitale la summitul cu președintele francez Emmanuel Macron, săptămâna viitoare. „Vom discuta cu industria ce putem face, nu numai pentru a deveni independenți de China, ci și, de exemplu, independenți de SUA, independenți de marile companii de tehnologie”, a spus Merz.

Cancelarul a exclus decuplarea completă de China, care este al doilea partener comercial al Germaniei.

„Nu putem face asta”, a spus el. „China nu poate face asta, dar noi putem face asta și mai puțin”.

Avertisment pentru liderii de afaceri

Liderul de centru-dreapta a avertizat șefii de afaceri că ar trebui să fie conștienți de riscurile pe care și le asumă atunci când au de-a face cu China. Germania nu îi poate proteja întotdeauna.

Ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, este așteptat să se deplaseze în China pentru discuții săptămâna viitoare.