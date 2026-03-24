Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini, la producția de componente pentru scutul antirachetă. Vrea să le vândă întregului continent

Volkswagen poartă discuții cu compania israeliană Rafael Advanced Defence Systems pentru un acord care ar muta producția la una dintre fabricile grupului german de la automobile la apărare antirachetă.

Cele două companii intenționează să pună uzina din Osnabrück, aflată în dificultate, să producă componente pentru sistemul de apărare aeriană Iron Dome al grupului israelian de stat, potrivit a două surse citate de Financial Times.

Industria auto germană, în scădere

Această asociere ar fi cel mai important exemplu de până acum al industriei auto germane, unde profiturile au scăzut pe fondul creșterii concurenței chineze și al unei tranziții teribile către vehiculele electrice, în căutarea unor parteneriate cu sectorul apărării, aflat în plină expansiune.

Cele două companii speră să salveze toate cele 2.300 de locuri de muncă de la fabrica din statul Saxonia Inferioară, vest-germană, care a fost amenințată cu închiderea, și speră să vândă sistemele guvernelor europene.

„Scopul este de a salva pe toată lumea, poate chiar de a crește afacerea”, a spus una dintre persoanele familiarizate cu planurile. „Potențialul este foarte mare. Dar este, de asemenea, o decizie individuală a lucrătorilor dacă vor să facă parte din idee.”

Guvernul german susține activ propunerea.

Volkswagen produce deja componente militare

VW produce deja camioane militare într-o societate mixtă între filiala MAN și grupul german de armament Rheinmetall. Însă parteneriatul cu Rafael ar marca o revenire majoră la armament pentru VW, care a produs vehicule militare și bomba zburătoare V1 pentru Wehrmacht-ul lui Hitler în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Conform planurilor, fabrica din Osnabrück ar urma să producă diverse componente ale Domului de Fier, inclusiv camioanele grele care transportă rachetele sistemului, precum și lansatoarele și generatoarele de electricitate. Dar nu ar urma să producă proiectilele în sine.

Conceptul ar necesita investiții noi minime. „Sunt necesari niște bani pentru a trece la o nouă producție, dar acest lucru este destul de ușor.” Ideea era ca „tehnologia [de apărare] dovedită să se îmbine cu producția germană” pentru a produce sistemul.

Muncitorii trebuie să treacă la producția de arme. Clienți? Întreaga Europă

Producția ar putea fi pusă în funcțiune în 12-18 luni, a spus o altă persoană, atâta timp cât muncitorii sunt de acord să treacă la producția de arme.

Rafael intenționează să înființeze o unitate de producție separată în Germania pentru rachetele sistemului, care trebuie gestionate într-un amplasament specializat.

Compania speră să vândă sistemul Iron Dome guvernelor din întreaga Europă, inclusiv Germaniei, pe măsură ce țările își consolidează apărarea aeriană ca parte a unei situații de reînarmare la scară largă ca răspuns la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Anul trecut, Germania a primit una dintre cele trei baterii ale sistemului israelian de apărare aeriană Arrow 3, fabricat de o altă companie israeliană, Israel Aerospace Industries.

Rafael a ales Germania pentru producția europeană datorită statutului său de unul dintre cei mai puternici susținători ai Israelului în Europa, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile.

Firma a ținut cont de solicitările înalților oficiali germani de a valorifica excesul de capacitate din sectorul industrial aflat în dificultate al țării.

Această mișcare vine în contextul în care cea mai mare națiune a UE intenționează să cheltuiască peste 500 de miliarde de euro pentru apărare până la sfârșitul deceniului, oficialii afirmând că apărarea aeriană este una dintre principalele lor priorități de cheltuieli.

Israelul atribuie rețelei sale complexe de apărare aeriană, care implică mai multe sisteme diferite, interceptarea a peste 90% din rachetele lansate asupra țării de către adversarii săi.

Însă unii experți au pus la îndoială caracterul adecvat al Domului de Fier, care are o rază de acțiune de 70 km și a fost folosit în principal pentru a opri rachetele din Gaza care lovesc Israelul, pentru apărarea națiunilor europene de amenințările pe distanțe lungi.

Rafael produce deja rachete Spike pentru țări europene în Germania, printr-o societate mixtă cu Rheinmetall și Diehl Defence.

De asemenea, produce un sistem numit Trophy care protejează tancurile și vehiculele blindate.

VW a căutat o soluție pentru uzina din Osnabrück, unde producția de vehicule urmează să se încheie anul viitor, în baza unui plan de reducere a costurilor convenit în 2024. Aproximativ 35.000 de angajați de la uzinele VW urmează să părăsească compania până în 2030, deși concedierile sunt toate voluntare.