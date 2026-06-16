Giganții tehnologici lucrează pentru noi sau împotriva noastră? Răspunsul unui cercetător Google

Timothy Nguyen, cercetător al Google DeepMind, consideră că afirmația potrivit căreia „marile companii tehnologice ne-au furat autonomia”, este greșită.

„Există o modalitate mai bună de a privi lucrurile în termenii a două concepte, și anume în termenii compromisurilor și responsabilităților”, a transmis el. „Vrem ca sistemele noastre să fie construite în mod responsabil, deoarece le oferim controlul”, adăugând că acesta nu este „neapărat un lucru rău”.

Responsabilitatea tehnologiei, „puțin vagă și neclară”

„Vrem să facă o parte din treabă pentru noi”, precizând totuși că „este puțin vag și neclar ce înseamnă ca sistemele tehnologice să fie responsabile”.

Nguyen a menționat că, în China, tehnologia este folosită pentru „a face supraveghere în masă și a suprima opiniile și informațiile descendente”.

Fost ministru grec, în dezacord

Yanis Varoufakis, fostul ministru de finanțe al Greciei, nu este de acord cu această afirmație, considerând că și în Vest tehnologia este folosită pentru supravegherea populației.

„Google ne monitorizează la fel de bine precum o face Partidul Comunist Chinez. Poate chiar mai bine”, a transmis Varoufakis.