Grecia: Începe procesul privind accidentul feroviar din 2023, soldat cu 57 de morți

Un total de 36 de persoane, printre care mai mulți oficiali ai sectorul feroviar, sunt judecate pentru acuzații care includ perturbarea traficului soldată cu decese, omor din culpă și vătămare corporală, fără ca politicieni să fie puși sub acuzare, relatează Reuters.

În cadrul procesului, vor fi audiați peste 350 de martori, printre care se numără rude ale victimelor, supraviețuitori și angajați ai căilor ferate.

În același timp cu deschiderea procesului, angajații din cadrul sectorului feroviar intră într-o grevă simbolică de 24 de ore, iar mai multe persoane s-au adunat la tribunalul din orașul Larissa.

Accidentul s-a produs la data de 28 februarie 2023 când un tren de pasageri care circula pe ruta Atena – Salonic s-a ciocnit cu un tren de marfă. Accidentul a fost urmat de o explozie și un incendiu puternic.

Ca urmare a accidentului, 57 de persoane și-au pierdut viața, fiind considerat cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei.

Tragedia a scos la iveală probleme sistemice grave, inclusiv deficiențe de siguranță, corupție și subfinanțarea infrastructurii feroviar, familiile victimelor.

Ancheta care a urmat a arătat că un proiect de modernizare a sistemelor de siguranță feroviară, cofinanțat de Uniunea Europeană și început în 2014, era încă în întârziere în 2023.

Guvernul de la Atena a negat orice responsabilitate și a promis dreptate pentru victime, dar și o reformă a sistemului feroviar, până în 2027.