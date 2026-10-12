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„Grindeanu propune o coaliție care să amăgească și să țină România captivă”. Siegfried Mureșan: Nu mai stăm la dispoziție pentru așa ceva

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a transmis luni, în contextul în care liderul PSD Sorin Grindeanu a menționat o formulă de refacerea fostei Coaliții de guvernare, că această coaliție este una care doar „mimează, amăgește și ține România captivă”. Mureșan a precizat că PNL „nu mai stă la dispoziție pentru așa ceva”.
„Grindeanu propune o coaliție care să amăgească și să țină România captivă”. Siegfried Mureșan: Nu mai stăm la dispoziție pentru așa ceva
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Ioana Târziu
12 oct. 2026, 20:14, Politic
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Într-o postare încărcată pe Facebook, Siegfried Mureșan a scris că „Sorin Grindeanu ne propune o mare coaliție care să mimeze, să amăgească, să țină România captivă”.

„Exact această slabă guvernare din trecut a crescut nemulțumirea oamenilor, a crescut neîncrederea, a crescut populismul și extremismul”, a continuat Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, PNL „nu mai stă la dispoziție pentru așa ceva”.

„Am înțeles în cine putem avea încredere și în cine nu putem avea încredere”, a precizat acesta.

Mureșan a afirmat că PNL „vrea reforme, vrea modernizare, vrea reducerea risipei”.

„Doar așa putem recâștiga încrederea oamenilor. Doar așa putem reduce populismul”, a conchis Siegfried Mureșan.

Luni, Sorin Grindeanu a invitat PNL din nou la guvernare, într-o formulă de refacere a fostei Coaliții de guvernare. Apelul liderului PSD vine în pline negocieri pentru susținerea Guvernului Niculescu.

Altfel, pare cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie de ce n-ar veni Ilie Bolojan dacă totul e așa de frumos, care ar fi explicația că nu vine în afară de una de grijă pentru propria imagine. Să nu vină într-un guvern de scurtă durată care să treacă această perioadă pentru că știe foarte bine că nu e o situație simplă”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă organizată la sediul PSD.

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