„Grindeanu propune o coaliție care să amăgească și să țină România captivă”. Siegfried Mureșan: Nu mai stăm la dispoziție pentru așa ceva

Într-o postare încărcată pe Facebook, Siegfried Mureșan a scris că „Sorin Grindeanu ne propune o mare coaliție care să mimeze, să amăgească, să țină România captivă”.

„Exact această slabă guvernare din trecut a crescut nemulțumirea oamenilor, a crescut neîncrederea, a crescut populismul și extremismul”, a continuat Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, PNL „nu mai stă la dispoziție pentru așa ceva”.

„Am înțeles în cine putem avea încredere și în cine nu putem avea încredere”, a precizat acesta.

Mureșan a afirmat că PNL „vrea reforme, vrea modernizare, vrea reducerea risipei”.

„Doar așa putem recâștiga încrederea oamenilor. Doar așa putem reduce populismul”, a conchis Siegfried Mureșan.

Luni, Sorin Grindeanu a invitat PNL din nou la guvernare, într-o formulă de refacere a fostei Coaliții de guvernare. Apelul liderului PSD vine în pline negocieri pentru susținerea Guvernului Niculescu.

„Altfel, pare cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie de ce n-ar veni Ilie Bolojan dacă totul e așa de frumos, care ar fi explicația că nu vine în afară de una de grijă pentru propria imagine. Să nu vină într-un guvern de scurtă durată care să treacă această perioadă pentru că știe foarte bine că nu e o situație simplă”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă organizată la sediul PSD.