Guvernul aprobă indicatorii tehnico-economici pentru modernizările din Complexul Feroviar Bucureşti. Valoarea investiției depășește 17 miliarde de lei

Proiectul vizează modernizarea unei infrastructuri feroviare cu o lungime de 398 km.

Durata de execuție a lucrărilor este estimată la 60 de luni.

Investiția urmărește modernizarea infrastructurii feroviare din zona Capitalei, creșterea siguranței și eficienței transportului și îmbunătățirea conectivității cu metroul, tramvaiul, transportul rutier și Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Proiectul va contribui la reducerea timpilor de traversare a centurii feroviare a Bucureștiului de către trenurile de marfă, creșterea capacității de transport și îmbunătățirea serviciilor pentru călători și operatorii de marfă.

De asemenea, modernizarea va susține dezvoltarea mobilității regionale și urbane durabile. Acest lucru va fi posibil prin promovarea transportului public și a soluțiilor de transport cu emisii reduse.

Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.