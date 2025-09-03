Heorhii Tykhyi răspunde la amenințările lui Putin

Conform Kyiv Independent, Ucraina a ironizat joi declarațiile președintelui rus Vladimir Putin, care a amenințat că va continua războiul dacă un eventual acord de pace mediat de SUA nu va satisface Kremlinul.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a evidențiat „realizările” militare ale Rusiei după mai bine de trei ani de invazie: un milion de soldați uciși, pierderi economice colosale și niciun centru regional ucrainean cucerit în plus față de cele ocupate în 2014.

„Rusia nu câștigă, iar Ucraina nu pierde”, a scris Tykhyi, subliniind că în pofida cheltuielilor de un miliard de dolari pe zi pentru război, Moscova nu a reușit să își atingă obiectivele.

El a amintit că din 2014 până în prezent Rusia controlează patru capitale regionale, în timp ce Ucraina deține 23. Declarațiile diplomatului vin după ce și președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia nu a reușit să cucerească nici măcar 30% din Donețk, în ciuda pierderilor de peste 100.000 de militari în zonă.

„Dacă Putin merge mai departe, îi vor trebui ani și milioane de soldați”, a spus Zelenski.