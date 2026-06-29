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În Franța, vara va fi ca în Spania. Autoritățile studiază modelul spaniol de gestionare a căldurii extreme

Ministrul Muncii din Franța anunță că vrea să „studieze” modelul spaniol de adaptare a societății la căldura extremă.
În Franța, vara va fi ca în Spania. Autoritățile studiază modelul spaniol de gestionare a căldurii extreme
Sorina Matei
29 iun. 2026, 13:07, Știri externe
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Cel puțin 130 de milioane de oameni din Europa, concentrați în partea centrală și estică a continentului, se așteaptă se lupte cu  temperaturi de peste 35°C  în timpul zilei de luni, conform calculelor AFP. Cifra este în scădere. 190 de milioane de oameni erau afectați duminică.

În total, se așteaptă ca temperaturile maxime să depășească 30°C pentru peste 269 de milioane de locuitori din Europa (cu excepția Turciei), comparativ cu peste 380 de milioane în ziua precedentă. Această analiză se bazează pe previziunile Serviciului Meteorologic German și pe proiecțiile demografice pentru 2025 ale Centrului Comun de Cercetare.

În Franța, vara devine ca în Spania”, susține ministrul francez al Muncii. El propune o „călătorie de studiu” partenerilor sociali pentru a înțelege „cum s-a adaptat societatea spaniolă” la  căldura extremă  și, eventual, pentru a se inspira din aceasta, a indicat el luni. 

„Mergem împreună în Spania. La Madrid, la 40 de grade Celsius, [societatea] funcționează”, a declarat  Jean-Pierre Farandou pentru Franceinfo

„Vom face o călătorie de studiu și îi voi invita pe partenerii sociali să vină. Vom sta acolo două sau trei zile” și „vom încerca să înțelegem cum s-a adaptat societatea spaniolă ” . „Trebuie să luăm în considerare faptul că Franța, vara, devine ca Spania. […] Așa este și ne adaptăm ca ei ”, a concluzionat el.

În Spania, de exemplu, programul de lucru prelungit permite companiilor și birourilor guvernamentale să își schimbe programul de la 8:00 la 15:00 între iunie și septembrie. 

„Trebuie să înțelegem cum funcționează, cum au luat aceste decizii, care sunt rezultatele și dacă sunt mulțumiți”, a continuat ministrul.

Spaniolii au inclus, de asemenea, prevederi pentru suspendarea lucrului în timpul celor mai caniculare ore ale zilei, în special în timpul valurilor de căldură, „în contractele colective de muncă” din diferite sectoare, în special în construcții, a subliniat el.

Dacă acest lucru ar fi scris în contractele colective de muncă, „toată lumea ar ști despre asta” – angajați, companii și clienți. „Ar fi în contractele semnate ”, a argumentat el.

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