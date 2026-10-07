Incident la granița dintre Belarus și Letonia. Persoane înarmate au amenințat soldații letoni pentru a ajuta migranți să treacă frontiera

„Escortele migranților ilegali, care se aflau de partea belarusă, erau înarmate. Au amenințat soldații (letoni) și, de asemenea, au îndemnat și condus activ grupul de migranți spre Letonia”, a scris pe X ministrul leton de interne, Janis Dombrava.

La scurt timp după aceea, un grup de indivizi mascați au trecut ilegal în Letonia. Aceștia au furat echipamente înainte de a se întoarce în Belarus, potrivit The Kyiv Independent.

„La câteva ore după acest conflict, persoane mascate au intrat pe teritoriul leton, au deteriorat un dulap de distribuție și au furat camere de filmat înainte ca polițiștii de frontieră să poată sos. Ulterior, s-au întors pe teritoriul belarus”, a mai adăugat Dombrava.

Ministrul leton a avertizat autoritățile belaruse că incidente de frontieră precum acestea ar putea duce la „consecințe grave” pentru Minsk.

Incidente similare au avut loc și în trecut. Uniunea Europeană a sancționat țara în 2021 pentru instrumentalizarea migranților.

Actele de război hibrid împotriva Europei din partea Moscovei și a Belarusului s-au intensificat în ultimele luni, pe măsură ce Rusia își continuă războiul împotriva Ucrainei, potrivit aceleiași surse.