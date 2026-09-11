„Insula Purcelușilor”, noua atracție turistică a Greciei. Vizitatorii din întreaga lume vin să înoate cu animalele

Mulți turiști se adună pe insula Atokos din Marea Ionică, pentru a înota alături de porcii cu păr negru.

Imaginile cu purceii tolăniți pe plajă sau vâslind cu picioarele pentru a înota alături de vizitatori au devenit virale pe rețelele de socializare.

Sunt organizate „croaziere cu purceluși”

„Acest animal mic este atât de drăguț și simplul fapt de a fi în mediul său natural este incredibil”, spune Jamie Jackson, un turist american intervievat de AFP. Acesta participa la o „croazieră cu purceluși” organizată în apele din jurul insulei nelocuite.

Renato Bisha, un antreprenor local, spune că animalele aparțin rasei de porc negru mediteranean.

Bisha a valorificat atracția insulei Atokos și a porcilor săi înotători. El scoate turiștii de mai multe ori pe zi cu barca sa de pe insula de lângă Ithaca și aruncă fructe în apă pentru a atrage animalele. Alte croaziere sunt oferite și de pe insulele turistice Lefkada și Kefalonia, din vestul Greciei.

„Îi văzusem pe Instagram, în câteva videoclipuri care au devenit virale și, din moment ce ne aflam pe insula Ithaca, ne-am gândit că ar fi o idee grozavă să venim să-i vedem”, a declarat pentru AFP Margarita Kotsinopoulou, contabilă de origine greacă.

Insula Atokos, populară datorită purcelușilor

Porcii au contribuit în mare măsură la creșterea vizibilității insulei Atokos, o insulă puțin cunoscută înainte ca videoclipurile cu animalele postate pe rețelele de socializare să devină virale, potrivit sursei citate.

Supranumită acum „Insula Purcelușilor”, Atokos primește mii de vizitatori. Aceștia vin în special în perioada de vârf a sezonului turistic grecesc, în timpul verii.

Turismul este unul dintre principalele motoare ale economiei grecești. În 2025, Grecia a înregistrat venituri din turism de un record de 23,6 miliarde de euro, potrivit Băncii Greciei.