Inteligența artificială antrenată pe imagini ar putea depista atât cancerul de sân, cât și riscurile cardiace, în același timp

Experții sugerează că tehnologia ar putea oferi o oportunitate rentabilă, de tipul „2 în 1”, de a depista simultan atât cancerul de sân, cât și riscurile cardiace la femei.

În Marea Britanie, orice persoană înregistrată la un medic generalist ca fiind de sex feminin va fi invitată automat la un screening mamar, cunoscut sub numele de mamografie, o dată la trei ani, între vârsta de 50 și 71 de ani.

În cadrul acestor consultații, se efectuează două radiografii ale fiecărui sân pentru a identifica orice semne de cancer, potrivit Independent.

Cercetătorii din Australia au utilizat imagini mamografice de la 49.196 de femei înscrise în registrul de cohortă Lifepool, o inițiativă australiană de cercetare a cancerului de sân, pentru a dezvolta un algoritm de AI.

Desfășurarea studiului

Vârsta medie a grupului era de 59 de ani, o treime dintre femei luând medicamente pentru colesterolul ridicat și 27% pentru hipertensiune arterială.

Scopul acestei tehnologii era de a prezice riscul de boli cardiovasculare majore, precum infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral, pe o perioadă de 10 ani.

„Multe femei se supun mamografiei de screening la vârsta mijlocie, când riscul de boli cardiovasculare crește”, au afirmat cercetătorii.

„Caracteristicile mamografice, precum calcifierea arterială a sânilor și densitatea țesutului, sunt asociate cu riscul cardiovascular.

„Am dezvoltat și testat un algoritm de învățare profundă pentru predicția riscului cardiovascular pe baza imaginilor mamografice de rutină”.

Pe parcursul unei perioade medii de urmărire de aproape nouă ani, 2.383 de femei au suferit un atac de cord, 731 au suferit insuficiență cardiacă și 656 au suferit un accident vascular cerebral.

Studiul, publicat în revista Heart, a constatat că algoritmul a funcționat la fel de bine ca și alte calculatoare tradiționale care utilizează vârsta și variabilele clinice pentru a evalua riscurile cardiace.

Cercetătorii au adăugat: „Un algoritm de învățare profundă care utilizează mamografii de rutină și vârsta se dovedește a fi un instrument promițător pentru predicția riscului cardiovascular.

„Mamografia poate oferi o oportunitate rentabilă „două în unul” pentru screeningul femeilor atât pentru cancerul de sân, cât și pentru riscul cardiovascular, permițând un screening mai amplu al riscului cardiovascular pentru femei decât se realizează în prezent”.