Interes masiv pentru nodul rutier Cugir de pe Autostrada A1: 17 oferte depuse la licitație

„Astăzi au fost depuse 17 oferte la licitația pentru proiectarea și execuția nodului rutier care va conecta zona Cugirului la Autostrada A1. Este cel mai mare număr de oferte înregistrat la o licitație de infrastructură rutieră din ultimii ani!”, a transmis secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Noul nod rutier va realiza descărcarea din Autostrada A1 în DJ 704. Acesta va fi amplasat la sud de localitatea Șibot, la kilometrul 328+250 al autostrăzii A1, a anunțat directorul CNAIR, Cristian Pistol.

După semnarea contractului, constructorul desemnat va avea la dispoziție șase luni pentru proiectare și 12 luni pentru execuție. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile.

„O conexiune directă la autostradă poate însemna un avantaj major pentru companiile din zonă, pentru atragerea de noi investiții și pentru dezvoltarea capacităților industriale”, a mai spus Horațiu Cosma despre proiectul de infrastructură.

Pentru realizarea nodului rutier au depus documentații următoarele companii și asocieri: