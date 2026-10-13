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Interes masiv pentru nodul rutier Cugir de pe Autostrada A1: 17 oferte depuse la licitație

Licitația pentru proiectarea și execuția nodului rutier care va conecta zona orașului Cugir la Autostrada A1 a atras un număr record de 17 ofertanți. Contractul, finanțat din fonduri europene nerambursabile, prevede șase luni pentru proiectare și alte 12 luni pentru execuția lucrărilor.
Interes masiv pentru nodul rutier Cugir de pe Autostrada A1: 17 oferte depuse la licitație
Sursa foto: Facebook
Radu Mocanu
13 oct. 2026, 16:42, Economic
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„Astăzi au fost depuse 17 oferte la licitația pentru proiectarea și execuția nodului rutier care va conecta zona Cugirului la Autostrada A1. Este cel mai mare număr de oferte înregistrat la o licitație de infrastructură rutieră din ultimii ani!”, a transmis secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, într-un mesaj publicat pe Facebook. 

Noul nod rutier va realiza descărcarea din Autostrada A1 în DJ 704. Acesta va fi amplasat la sud de localitatea Șibot, la kilometrul 328+250 al autostrăzii A1, a anunțat directorul CNAIR, Cristian Pistol.  

După semnarea contractului, constructorul desemnat va avea la dispoziție șase luni pentru proiectare și 12 luni pentru execuție. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile.

„O conexiune directă la autostradă poate însemna un avantaj major pentru companiile din zonă, pentru atragerea de noi investiții și pentru dezvoltarea capacităților industriale”, a mai spus Horațiu Cosma despre proiectul de infrastructură. 

Pentru realizarea nodului rutier au depus documentații următoarele companii și asocieri:

  1. Asocierea ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI A R L CLUJ SA (lider) – STRABAG SRL
  2. Asocierea BIRENDRA S.R.L. (lider) – CITADIN PREST S.A.
  3. BOG’ART SRL
  4. Asocierea CON-A OPERATIONS (lider) – CADSIL SRL
  5. Asocierea CONCELEX (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL
  6. Asocierea DIFERIT AG SRL (lider) – VIAROM CONSTRUCT SRL
  7. Asocierea DRUM ASFALT (lider) – DACIA FABER S.R.L. – D P CONSULT
  8. Asocierea DRUMURI ȘI PODURI BANAT S.R.L. (lider) – SC EVO LINE CREATION SRL
  9. Asocierea ELECTROGRUP SRL (lider) – FLOREA GRUP SRL – ROADS DESIGN SRL
  10. Asocierea ELIS PAVAJE SRL (lider) – AUSTAL SRL – DIFFERENT ACTION SRL – TRAIECTORIA DREAPTA SRL
  11. GEIGER TRANSILVANIA SRL
  12. PORR CONSTRUCT SRL
  13. Asocierea PRENIS SRL (lider) – EXPLAN SRL – CML.RO SRL
  14. Asocierea FREYROM S.A. (lider) – PROCONS GROUP S.R.L.
  15. RETTER Projectmanagement SRL
  16. Asocierea TERRA BUILDING S.R.L. (lider) – ARTERA BLUE SRL – EVROPEISKI PATISHTA
  17. Asocierea UNITIP GLOBAL SRL (lider) – INFRA EXPERT AD

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