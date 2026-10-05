„Intrăm în săptămânile decisive pentru viitorul buget multianual al UE”. Siegfried Mureșan: Am reușit să impun o creștere cu 10 la sută a bugetului

Siegfried Mureșan a scris pe contul său de Facebook că „intrăm în săptămânile decisive pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene”.

Potrivit europarlamentarului, negocierile din această perioadă vor decide câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani.

„Vom folosi sesiunea plenară a Parlamentului European din această săptămână pentru a reafirma poziția Parlamentului în negocierile bugetare”, a scris Mureșan.

De asemenea, a precizat că, „în calitate de negociator-șef al Parlamentului, am reușit să impun o creștere cu 10 la sută a bugetului european. Săptămâna aceasta, în plen, voi apara poziția noastră și fondurile europene pentru România”.

Siegfried Mureșan susține că viitorul buget trebuie să fie suficient de puternic pentru a finanța „atât noile priorități, apărarea, competitivitatea și inovarea, cât și politicile tradiționale esențiale: agricultura și coeziunea”.