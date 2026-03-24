Marco Rubio va participa vineri la reuniunea G7 din Franța

Întâlnirea va avea loc la Cernay-la-Ville, în apropiere de Rambouillet, la circa 50 de kilometri de Paris și va reuni miniștrii de externe ai statelor care compun G7: Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Canada, Germania, Italia și Japonia.

Agenda întâlnirii va cuprinde „Războiul dintre Rusia și Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și amenințările la adresa păcii și stabilității în lume”, potrivit comunicatului emis de Departamentul de Stat, citat de Le Figaro.

Un alt aspect care va fi discutat vineri este viitorul acordului nuclear cu Iran.

Vizita lui Marco Rubio marchează prima deplasare externă a acestuia după ce Statele Unite și Israel au atacat Iranul, la finalul lunii februarie.

De asemenea, reuniune are loc după ce președintele Trump a anunțat că poartă discuții cu autoritățile iraniene și că va opri pentru cinci zile atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene. Teheranul a negat că poartă discuții cu Statele Unite.

Anterior, miniștrii de externe ai G7 au cerut Iranului să înceteze „imediat și necondiționat” atacurile considerate „nejustificate” asupra altor state din regiune, întrucât Iranul a ripostat prin atacuri asupra mai multor țări din Orientul Mijlociu, vizând atât obiective militare occidentale, cât și infrastructură energetică și civilă.