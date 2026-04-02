Ministrul Culturii, după recuperarea tezaurului dacic: Un semnal clar al eficienței cooperării noastre

Ministrul Culturii, Andreas Istvan, a salutat recuperarea Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice. Oficialul român a vorbit și cu omologul său din Olanda, convorbire în care a a transmis aprecierea și recunoștința României pentru eforturile depuse de autoritățile de la Haga.
VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
02 apr. 2026, 19:51, Politic

„După conferința de presă susținută astăzi de autoritățile olandeze, am avut o convorbire telefonică cu omoloaga mea din Regatul Țărilor de Jos, doamna Rianne Letschert, ministrul educației, culturii și științei. I-am transmis că suntem încântați de aceste vești, care fac posibilă readucerea acasă a unui tezaur inestimabil”, se arată în mesajul publicat de ministru pe Facebook. 

În cadrul discuției, ministrul român și-a exprimat recunoștința profundă pentru angajamentul instituțiilor olandeze care au făcut posibilă localizarea artefactelor, subliniind: „Această evoluție este un pas important și un semnal clar al eficienței cooperării noastre”. 

„Recuperarea acestor artefacte nu este importantă doar pentru România, ci și pentru responsabilitatea comună pe care o avem în protejarea patrimoniului cultural european”, mai spune ministrul Andras. 

Autoritățile olandeze au anunțat joi că două brățări și coiful de la Coțofenești, care au fost furate din Muzeul Drents în luna ianuarie 2025, au fost recuperate. Artefactele au intrat în posesia autorităților române. 

