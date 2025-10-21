Ministrul Justiției, despre reforma pensiilor magistraților: Este o decizie politică, „aspectele procedurale pot să fie depășite”

„Este o decizie politică, am observat și poziția ieri al unui președinte, Nicușor Dan, a fost o decizie de natură procedurală, care nu a infirmat în fond legea pe argumente și elemente intrinseci, astfel încât aspectele procedurale pot să fie depășite”, a afirmat Marinescu, marți la Antena 3 CNN.

Acesta a subliniat: „Cu rigurozitatea juridică trebuie observate în detaliu considerentele pentru a putea stabili care sunt pașii următori, dar categoric, așa cum ați spus și dumneavoastră, este foarte important să atingem obiectivul stabilit prin programul de guvernare și așteptat de întreaga societate”.

Radu Marinescu a subliniat: „Ministerul Justiției a făcut absolut tot ceea ce ține de ministerul Justiției. Ministerul Justiției, de la bun început, a prezentat foarte clar, foarte limpede, care sunt condiționalitățile de constituționalitate în privința acestui proiect. Chiar dacă noi am fost doar coinițiatori, asta nu înseamnă că am abdicat vreun moment de la a prezenta executivului absolut toate obligațiile care țin de constituționalitatea proiectului și vom continua să o facem, tocmai pentru a ne asigura că măsurile care se iau au finalitate și sunt implementate efectiv”.