Ministrul Sănătății anunță măsuri pentru reducerea birocrației în cazul pacienților diabetici și cronici

„Am avut astăzi o întâlnire aplicată cu asociațiile de pacienți. Un dialog necesar, ancorat în realitățile din sistem și în experiența directă a celor care îl folosesc zi de zi. Am căutat împreună soluții pentru situațiile în care regulile au ajuns să funcționeze împotriva pacientului, nu în favoarea lui”, a transmis ministrul Sănătății, luni, printr-o postare pe Facebook.

Alexandru Rogobete a transmis, într-o postare publicată pe Facebook, că a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de pacienți, în cadrul căreia au fost analizate situații în care birocrația afectează pacienții.

„Un exemplu concret este spitalizarea de zi pentru pacienții cu diabet, utilizată doar pentru ridicarea consumabilelor pentru pompe și senzori de insulină. Oameni care vin cu bilet de trimitere, sunt internați pentru o zi și petrec ore întregi pe holurile spitalelor pentru o procedură strict administrativă”, se arată în mesajul publicat, luni, pe Facebook de ministrul Rogobete, care a adăugat: „Asta nu înseamnă îngrijire medicală. Înseamnă birocrație care consumă timp, energie și încredere”.

Printre soluțiile propuse se numără eliberarea senzorilor și a consumabilelor pentru pacienții cu diabet printr-un circuit deschis, cu implicarea medicului doar când demersul este necesar.

De asemenea, ministrul a atras atenția asupra aplicării rigide a codurilor de boală, care, în unele cazuri, creează diferențe nejustificate între pacienți.

Măsuri pentru pacienții cronici

„Clasificările sunt necesare, dar nu trebuie să creeze diferențe nejustificate între pacienți. În practică, trebuie să conteze nevoia reală de îngrijire. De aceea, susțin o abordare mai coerentă și mai simplă: delimitare clară între boala acută și boala cronică, iar afecțiunile cronice să fie tratate unitar, cu aceleași reguli și aceleași drepturi”, a transmis ministrul.

Totodată, acesta a anunțat că susține eliminarea biletului de trimitere pentru spitalizarea de zi în cazul pacienților cronici deja diagnosticați.

„Un punct important este și eliminarea biletului de trimitere pentru spitalizarea de zi în cazul pacienților cronici deja diagnosticați și monitorizați, inclusiv în boli grave precum scleroza multiplă. Acolo unde nu aduce valoare medicală, această etapă trebuie eliminată”, se arată în postare ministrului.

Ministrul a mai precizat că este avută în vedere introducerea unor pachete de analize în ambulatoriu, adaptate bolilor cronice, pentru a evita internările administrative inutile.