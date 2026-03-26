Mircea Abrudean, după ce s-a întâlnit cu omologul turc: Cooperarea noastră rămâne esențială

„Astăzi am avut plăcerea de a-l primi la Senatul României pe președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia, Numan Kurtulmuş. Întâlnirea noastră a reconfirmat ceea ce știm deja: relațiile dintre România și Turcia sunt solide, construite pe încredere, respect și un Parteneriat Strategic care împlinește anul acesta 15 ani”, a transmis Abrudean, joi, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Discuțiile au vizat aprofundarea colaborării în mai multe domenii de interes comun, printre care economia, comerțul, energia, transporturile și apărarea, amintind caracterul esențial al colaborării dintre cele două țări.

Președintele Senatului a evidențiat importanța relațiilor economice, menționând că Turcia este cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene: „Cu schimburi comerciale de aproximativ 13 miliarde de euro în 2025. În același timp, aproape 20.000 de companii cu capital turcesc sunt active în România, ceea ce arată potențialul real al acestei relații”.

„Ne dorim să continuăm acest dialog activ și să dezvoltăm proiecte concrete, care să aducă beneficii reale cetățenilor din ambele țări”, mai spune Abrudean.