Modul în care obezitatea îți afectează viața și sănătatea sexuală. Sfatul și soluțiile expertului

Dr. Cristina Petratti, specialistă în obezitate la Societatea Spaniolă pentru Studiul Obezității (SEEDO), explică faptul că, pe lângă factorii fizici, obezitatea afectează și sănătatea mintală, „cum ar fi stima de sine scăzută, depresia și stigmatizarea greutății”, care, la rândul lor, „limitează dorința și satisfacția sexuală”, scrie EFE.

Efectele obezității asupra sănătății sexuale la bărbați

Excesul de grăsime provoacă o modificare a endoteliului (membrana interioară a vaselor de sânge) și acest lucru duce la o reducere a producției de oxid nitric, esențial pentru obținerea unei erecții, explică Petratti.

În plus, „excesul de grăsime scade nivelul de testosteron și afectează calitatea spermei, reducând concentrația, motilitatea și morfologia spermatozoizilor”, adaugă el.

Există și alte boli legate de obezitate, cum ar fi diabetul de tip 2, hipertensiunea arterială sau apneea în somn, care îngreunează, de asemenea, erecțiile.

Din aceste motive, obezitatea la bărbați poate duce la un risc mai mare de:

Disfuncție erectilă

Dorință sexuală redusă

Probleme de fertilitate

Efectele obezității asupra sănătății sexuale la femei

Dorință sexuală și excitație mai scăzute

Lipsa de lubrifiere

Nereguli menstruale

Probleme de fertilitate

Alterarea percepției unei femei asupra propriei imagini

Excesul de grăsime la femei modifică axa hipotalamo-hipofizo-ovariană (un sistem neuroendocrin care controlează funcția reproductivă feminină), provocând „cicluri menstruale neregulate, sângerări anormale și absența ovulației”, subliniază specialistul.

Combinația dintre schimbările hormonale, inflamație și rezistența la insulină la femeile obeze afectează „răspunsul sexual feminin, deoarece acea stigmatizare, acea nemulțumire față de corp, influențează dorința și motivația sexuală”, subliniază expertul.

La aceasta se adaugă o creștere a anovulației, „ceea ce reduce calitatea atât a implantării ovocitului, cât și a embrionului”.

Efecte psihologice

Potrivit Dr. Petratti, „Impactul psihologic este enorm, deoarece multe persoane cu obezitate raportează o stimă de sine scăzută, rușine față de propriul corp, anxietate, depresie și izolare…”

„Toate acestea”, adaugă el, „duc la o dorință mai scăzută de intimitate cu partenerul și la o calitate mai scăzută a relațiilor sexuale”.

Cum sunt abordate aceste probleme la nivel clinic?

Potrivit expertului, știința demonstrează că pierderea a între 5 și 10% din greutate înainte de începerea unei sarcini este o soluție care îmbunătățește semnificativ rezultatele pentru persoanele obeze care au probleme de fertilitate.

Atât la femei, cât și la bărbați, medicul SEEDO consideră că „ abordarea trebuie să fie cuprinzătoare ”, din perspectivă fizică, mentală și emoțională:

Promovați pierderea în greutate prin schimbări ale stilului de viață și activitate fizică .

Utilizați medicamente, dacă este necesar. La bărbați, se utilizează de obicei medicamente prescrise pentru tratarea disfuncției erectile sau terapie hormonală în cazurile de deficit confirmat de testosteron.

La femei, se recomandă tratamentul dacă există sindromul ovarelor polichistice sau terapie hormonală individualizată în timpul perimenopauzei.

Recurgeți și la chirurgia bariatrică, dacă este esențială.

Caută sprijin psihologic și educație sexuală.

Lucrați la stima de sine și la comunicarea în cuplu.

Cristina Petratti subliniază că „obezitatea nu afectează doar sănătatea fizică, ci afectează și viața intimă și emoțională”. De aceea, insistă asupra abordării complete a obezității, „pentru că, dacă nu recăpătăm acea stare de bine, acea încredere și acea bucurie de a trăi, schimbarea nu este reală”, adaugă el.

Penisul îngropat

O altă problemă pe care obezitatea o aduce sănătății sexuale masculine este penisul îngropat, care apare atunci când penisul este ascuns din cauza acumulării de grăsime în abdomenul inferior.

Urologul François Peinado explică faptul că penisul „dispare, ajungând uneori la câțiva centimetri”. Acest lucru afectează calitatea vieții bărbaților, atât fizic, cât și mental.

Bărbații care suferă de penis îngropat au probleme la urinare, deoarece nu îl pot ține corect și nu se pot curăța corespunzător, și au, de asemenea, probleme cu relațiile sexuale.

Acest lucru are consecințe psihologice grave pentru ei: „Suferă de episoade de depresie, izolare socială, nici măcar nu vor să facă sex, nu vor să aibă contact cu alte persoane dacă nu au un partener etc.”, dezvăluie Peinado.

În majoritatea cazurilor, „singura soluție este operația”, deoarece dieta poate ajuta la eliminarea grăsimii abdominale, dar este „foarte dificil” să elimini grăsimea din abdomenul inferior.

Este vorba de o „ abdominoplastie suprapubiană ”, care implică îndepărtarea țesutului adipos și exteriorizarea penisului. „Este o intervenție chirurgicală cu rezultate surprinzătoare și foarte satisfăcătoare pentru pacient”, subliniază expertul.