MrBeast a găsit-o pe MrsBeast. Celebrul Youtuber s-a căsătorit cu Thea Booysen pe o insulă privată

Vedeta YouTube MrBeast s-a căsătorit cu logodnica sa, Thea Booysen, potrivit BBC.

Potrivit publicațiilor americane, cei doi s-au căsătorit pe insula privată Necker a lui Richard Branson din Insulele Virgine Britanice.

MrBeast a găsit-o pe MrsBeast

Creatorul de conținut în vârstă de 28 de ani a anunțat că a „găsit-o pe MrsBeast” într-o postare comună pe Instagram. Aceasta conținea imagini cu cei doi în ziua cea mare, potrivit sursei.

MrBeast, pe numele său real Jimmy Donaldson, este cel mai mare YouTuber din lume. El are peste 500 de milioane de abonați.

Youtuberul a cerut-o în căsătorie pe Booysen în ziua de Crăciun din 2024.

Anterior, el a declarat că în ciuda faptului că este cunoscut pentru cascadorii uriașe online, își dorea o cerere în căsătorie „cu adevărat privată și intimă” și o nuntă restrânsă.

„Cea mai frumoasă zi din viața mea”

MrBeast a descris ziua nunții drept „cea mai frumoasă zi din viața mea”.

Faptul că este cel mai de succes YouTuber nu a venit fără controverse pentru Donaldson.

În aprilie, compania media a lui MrBeast a fost dată în judecată de un fost angajat, pentru acuzații de hărțuire sexuală și prejudecăți de gen la locul de muncă.

De asemenea, el s-a confruntat cu acțiuni în justiție din partea concurenților unui joc desfășurat de el, pentru modul în care au fost tratați. De asemenea, concurenții susțin că jocurile sale virale sunt puse în scenă și planificate în prealabil, mai arată sursa.

În luna februarie a acestui an, MrBeast a cumpărat o bancă online cu peste șapte milioane de clienți.