Poți recunoaște un deepfake? Experții în securitate cibernetică lansează un test de vigilență digitală

Experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) îi invită pe utilizatori să își testeze capacitatea de a recunoaște conținutul falsificat digital. Instituția atrage atenția că imaginile și videoclipurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale devin tot mai greu de diferențiat de cele autentice.

10 provocări din mediul online

Testul de vigilență digitală cuprinde 10 materiale inspirate din situații întâlnite frecvent în mediul online. Participanții analizează videoclipuri, imagini, mesaje text și apeluri telefonice, iar pentru fiecare trebuie să decidă dacă materialul este real sau fals.

Printre exemple se regăsesc videoclipuri generate cu inteligență artificială (deepfake), mesaje de tip scam sau phishing și conversații telefonice suspecte. Scopul exercițiului este de a-i ajuta pe utilizatori să recunoască tentativele de manipulare și fraudă din mediul digital.

Cum identifici un deepfake

Pentru a începe testul, utilizatorii trebuie să introducă un prenume sau un pseudonim. DNSC recomandă activarea sunetului, deoarece o parte dintre provocări sunt bazate pe materiale video și audio.

Primul material analizat este un interviu acordat de președintele american Donald Trump jurnalistei Katie Pavlich, în emisiunea „Katie Pavlich Tonight”, difuzată de NewsNation. Participanții trebuie să stabilească dacă videoclipul este autentic sau fals, alegând una dintre variantele de răspuns: Real sau Fals.

„Realizarea conținutului deepfake evoluează rapid, iar imaginile și videoclipurile manipulate digital pot părea complet reale”, avertizează specialiștii DNSC. Instituția recomandă utilizatorilor să nu se bazeze doar pe aparențe, ci să caute eventuale inconsecvențe în voce, expresii faciale sau mișcări, care pot indica un conținut falsificat.

Specialiștii mai recomandă verificarea sursei imaginilor și videoclipurilor suspecte, evitarea distribuirii conținutului viral fără o minimă verificare, utilizarea platformelor și surselor de încredere și raportarea materialelor falsificate către platformele sociale sau autoritățile competente.