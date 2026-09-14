Mulți șoferi folosesc acest buton, însă poate cauza probleme. Când nu ar trebui să îl utilizezi

Butonul de recirculare a aerului se găsește în aproape fiecare mașină și este util în special în zilele călduroase.

Acesta permite o răcire mai rapidă a habitaclului și previne pătrunderea mirosurilor neplăcute și a gazelor de eșapament din exterior. Cu toate acestea, dacă recircularea este activată pentru o perioadă lungă de timp, calitatea aerului din habitaclul închis se poate deteriora treptat.

Potrivit Blic, atunci când activezi recircularea, aparatul de aer condiționat reduce fluxul de aer exterior și reutilizează aerul deja existent în habitaclu. Tocmai de aceea, mașina se poate răci mai repede vara, deoarece sistemul nu trebuie să răcească constant aerul cald provenit din exterior.

Totuși, o problemă poate apărea dacă recircularea este lăsată pornită pentru o perioadă foarte lungă de timp.

În timp ce oamenii din mașină respiră, concentrația de dioxid de carbon din habitaclul închis crește treptat. Dacă nu există suficient aer proaspăt, calitatea aerului se poate deteriora.

Doctorul Christabel Akinola avertizează că creșterea concentrației de dioxid de carbon poate contribui la oboseală, somnolență și concentrare slabă a șoferilor, potrivit sursei.

Viteza cu care se va schimba calitatea aerului din mașină depinde de mai mulți factori. Aceștia includ numărul de pasageri, dimensiunea mașinii, sistemul de ventilație, setările de aer condiționat și cantitatea de aer care încă intră din exterior.

Din acest motiv, este mai important să evitați recircularea continuă timp de mai multe ore și să permiteți pătrunderea aerului proaspăt din când în când.

Multe mașini moderne au sisteme automate, care schimbă automat modul de ventilație și reglează recircularea, pentru a menține o calitate adecvată a aerului în habitaclu, potrivit aceleiași surse.