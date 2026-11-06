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NASA anunță noul avion experimental „X-70”. Când va avea primul zbor aeronava care ar urma să revoluționeze modalitățile de zbor

NASA a anunțat un nou avion experimental despre care speră că va revoluționa ceea ce știm despre modalitățile de zbor. Agenția spațială a publicat imagini generate de inteligența artificială cu avionul „X-70”.
NASA anunță noul avion experimental „X-70”. Când va avea primul zbor aeronava care ar urma să revoluționeze modalitățile de zbor
Sursa foto: Instagram / @nasaaero
Ioana Târziu
06 nov. 2026, 19:18, Știri externe
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Avionul „X-70 Fractal” este destinat să „exploreze manevrabilitatea aeronavelor în moduri nemaidemonstrate până acum în zborul cu echipaj uman”, a transmis NASA în anunțul său.

Aeronava va permite testarea unor noi sisteme de control al zborului și a altor „tehnologii de ultimă generație în zbor real”, potrivit lui Jared Isaacman, administratorul NASA, notează The Independent.

Pe lângă noua tehnologie de zbor, avionul poate transporta până la 910 kg de încărcătură experimentală, atât în ​​interiorul, cât și în exteriorul aeronavei.

Modalități noi pentru cercetare

Această capacitate ar trebui să permită noi tipuri de cercetare, mai specifică agenția spațială.

„Designul său modular și capacitatea de a schimba rapid încărcăturile utile interne și externe vor permite echipelor noastre să zboare, să învețe și să treacă rapid de la un experiment la altul”, a spus Isaacman.

Se așteaptă ca primul său zbor sub egida NASA să aibă loc în următorii doi ani și este „doar o parte a acestui nou început pentru aeronautică”, a adăugat el.

„X-70 Fractal” are o greutate la decolare de 4.500 kg, poate zbura cu 75% din viteza sunetului, poate zbura până la 45.000 de picioare și poate opera pe o rază de acțiune de 1.726 de mile. NASA a declarat că acest lucru îi va permite „să efectueze cercetări de zbor solicitante într-o gamă largă de condiții de operare”.

Nu au fost dezvăluite detalii despre aspectul aeronavei

NASA nu a oferit detalii despre designul propriu-zis al avionului. Singura imagine pe care a distribuit-o în anunțul său a fost una generată de inteligența artificială, care înfățișa avionul „X-70 Fractal” în mare parte învăluit în ceață.

NASA a comparat noua aeronavă cu alte „avioane X” care au existat înaintea ei.

„Timp de decenii, NASA Aeronautics a folosit avioane X pentru a dezvolta tehnologii care fac progresul aviației”, a transmis Laurie Grindle, directorul Diviziei Aeronautice din cadrul Direcției Misiuni de Cercetare și Tehnologie a NASA, într-un comunicat.

„Este emoționant să aducem un alt avion X pentru a accelera și a stimula cercetarea aeronautică”, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

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