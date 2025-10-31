NASA face un pas înainte în lansarea avioanelor supersonice silențioase

NASA și producătorul american de arme și echipamente aerospațiale Lockheed Martin au testat cu succes marți un avion capabil să călătorească cu o viteză mai mare decât cea a sunetului.

Avioanele sunt capabile să zboare cu viteze supersonice încă din anii 1940. Problema este că avioanele ultra rapide sunt interzise pentru călătoriile comerciale deasupra uscatului, deoarece produc un „boom sonic” exploziv și înfricoșător, care deranjează publicul, potrivit ABC.

Avionul supersonic Concorde, operat de British Airways și Air France, a efectuat zboruri transatlantice începând cu anii 1970. Însă acestea au fost întrerupte în 2003, după ce un accident mortal survenit cu trei ani mai devreme a dus la scăderea cererii pentru acest serviciu costisitor.

Dacă NASA și Lockheed Martin vor reuși să reducă volumul, noile avioane ar putea reduce la jumătate timpul de călătorie între orașe precum New York și Los Angeles, deschizând o industrie a transportului aerian complet nouă.

Mai repede decât viteza sunetului

X-59 este capabil să zboare mai repede decât viteza sunetului, cu ceea ce Lockheed Martin a descris ca fiind doar o „lovitură ușoară”. Zborul de testare de marți a fost încă mai lent decât viteza sunetului și a avut ca scop principal testarea integrității structurale a avionului. Cu toate acestea, a fost sărbătorit ca un pas semnificativ către utilizarea pe scară largă a călătoriilor supersonice.

Avionul compact, de 30 de metri, a decolat de la baza Lockheed Martin Skunk Works din Palmdale, la aproximativ 100 km nord de Los Angeles, a survolat deșertul și a aterizat în apropierea Centrului de Cercetare Aeronautică Armstrong al NASA, la aproximativ 64 km distanță.

Primul avion care a depășit viteza sunetului — sau 767 mph (1.235 km/h) — a decolat acum aproape 80 de ani, în 1947, potrivit NASA. Însă zborurile la această viteză au fost interzise deasupra teritoriului Statelor Unite în scurt timp, ca răspuns la sondajele de opinie. Locuitorii s-au plâns că zgomotul se propagă în marile orașe, zguduind ferestrele și speriind populația.

NASA și Lockheed Martin lucrează de ani de zile la o soluție care să evite zgomotul și să conducă la modificarea reglementărilor, în mare parte pentru a face posibilă călătoria comercială supersonică în Statele Unite.