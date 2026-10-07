Nicușor Dan, la trei ani de la atacul din 7 octombrie: România susține Consiliul Păcii. Armistițiul trebuie să se transforme într-o soluție durabilă

Mesajul a fost transmis de șeful statului pe rețeaua X, la trei de ani de la atacul care a pornit Războiul din Fâșia Gaza.

„În urmă cu trei ani, teroriștii Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici. Astăzi îi comemorez pe cei uciși și sunt alături de familiile acestora și de poporul israelian. Nu există nicio justificare pentru o asemenea cruzime și nici pentru antisemitismul care a urmat”, a transmis șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a subliniat susținerea pe care România a acordat-o populației palestiniene afectate de conflict și a declarat din nou susținerea pentru Consiliul Păcii, o inițiativă a președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Three years ago, Hamas terrorists murdered some 1,200 people and took 251 hostages. Today I honour the victims and stand with their families and the people of Israel. There is no justification for such savagery, nor for the antisemitism that followed it. Peace in Gaza can only be built on the full disarmament of Hamas. Romania stands behind the Board of Peace and has opened its hospitals to children from Gaza. The fragile ceasefire must become a lasting settlement, one that gives Israelis security and Palestinians a state of their own. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 7, 2026

„Pacea în Gaza poate fi construită doar pe baza dezarmării complete a Hamas. România susține inițiativa pentru pace și și-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza”, a continuat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele României a pledat pentru soluția celor două state, evidențiind că este singurul mijloc prin care poate fi atinsă o pace durabilă în regiune.

„Fragilul armistițiu trebuie să se transforme într-o soluție durabilă, care să le ofere israelienilor securitate, iar palestinienilor, un stat propriu”, a conchis președintele.

Sprijinul asumat în cadrul inițiativei americane

Consiliul Păcii este o inițiativă lansată de președintele american Donald Trump pentru implementarea planului privind Gaza.

Reuniunea inaugurală a Consiliului a avut loc la 19 februarie 2026, ocazie cu care România, reprezentată de președintele Nicușor Dan, a participat în calitate de observator.

Bucureștiul a refuzat calitatea de membru cu drepturi depline în cadrul structurii, și a cerut clarificări părții americane și că unele prevederi ale documentului intrau în contradicție cu angajamente internaționale deja asumate de România.

Bilanțul acțiunilor României

România și-a asumat mai multe responsabilități pentru sprijinirea inițiativei prin evacuarea medicală a copiilor din Gaza, contribuția la refacerea serviciilor de urgență, participarea la reconstrucția școlilor, acordarea de burse și consolidarea administrației palestiniene.

România a facilitat până în prezent 12 zboruri umanitare pentru populația din Fâșia Gaza, cel mai recent la 31 august, iar în țară se află 56 de copii și aproximativ 200 de membri ai familiilor acestora, nota Administrația Prezidențială pentru MEDIAFAX în luna august.