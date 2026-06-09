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„Nu este guvernul lui Tomac. Este guvernul României”. Premierul desemnat, după consultările cu UDMR

În urma consultărilor cu UDRM, Eugen Tomac a declarat că „Nu este Guvernul meu, ci al României și al fiecărui român”.
„Nu este guvernul lui Tomac. Este guvernul României”. Premierul desemnat, după consultările cu UDMR
Ioana Târziu
09 iun. 2026, 17:17, Politic
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În urma consultărilor cu UDMR de luni, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că „țara are nevoie de Guvern, de unul funcțional, care să ofere continuitate proiectelor începute”. Noul Guvern trebuie să fie „lipsit de discordiile politice care l-au caracterizat până acum”.

Prioritățile premierului desemnat

Printre prioritățile sale, Tomac a enumerat PNRR și „îndeplinirea jaloanelor până la 31 august anul acesta”. În caz contrar, România „pierde miliarde de euro”.

El a mai declarat că „ultima cerere de plată se poate face până la sfârșitul lunii septembrie”.

„Prima tragere pe SAFE se face la începutul lunii octombrie. Cineva trebuie să-și asume în această țară responsabilități importante”, a transmis premierul desemnat.

„Altfel, în lipsa unui vot, să nu ne mirăm că această țară este tot mai divizată, iar alții profită”, a precizat Tomac.

De asemenea, el a mai menționat că „noi nu ne-am asumat rolul de a veni în fața partidelor politice cu soluții miraculoase sau mai bune decât le-au avut ei până acum”.

Tomac, apel la responsabilitate

Noi venim doar cu bună credință, cu responsabilitate, cu fermitate și, evident, cu dorința de a debloca această situație. Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii. Să fie deschise în continuare spre dialog pentru a debloca această situație tensionată”, a concluzionat politicianul.

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