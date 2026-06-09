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Eugen Tomac, mesaj către liderii partidelor: Să nu fim mai catolici decât Papa

Premierul desemnat, Eugen Tomac a lansat un apel ferm către partidele politice parlamentare pro-occidentale, cerându-le flexibilitate și un „compromis rezonabil” pentru învestirea unui nou guvern cu puteri depline.
Eugen Tomac, mesaj către liderii partidelor: Să nu fim mai catolici decât Papa
Sursa foto: Mediafax Foto/Raul Stef
Radu Mocanu
09 iun. 2026, 11:21, Politic
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Eugen Tomac a susținut că actuala situație de blocaj „foarte mult rău României” și a subliniat necesitatea unui compromis între partidele parlamentare pentru formarea rapidă a unui guvern plin, cerându-le liderilor politici să nu fie „mai catolici decât Papa”. 

„Eu cred că trebuie să fim raționali și trebuie să înțelegem un lucru elementar, că în momentul de față avem nevoie de un guvern învestit cu puteri depline. Situația de blocaj nu face decât foarte mult rău României”, a spus Tomac, după consultările cu UDMR. 

„Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. în această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi de nevoia de a fi un pic mai flexibili și să nu fim mai catolici decât Papa. Pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României”, le-a transmis premierul desemnat liderilor politici. 

Acesta a reamintit și prioritățile guvernului, menționând Planul Național de Redresare și Reziliență și programul SAFE. 

„Avem termene legate de PNRR, îndeplinirea jaloanelor până la 31 august anul acesta. Altfel pierdem miliarde de euro. Ultima cerere de plată se poate face până la sfârșitul lunii septembrie. Prima tragere pe safe se face la începutul lunii octombrie. Cineva trebuie să-și asume în această țară responsabilități”, conchide Tomac. 

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