O companie românească a lansat o mașină electrică urbană care poate fi condusă de la 16 ani

Lansarea acestui model de mașină electrică vine după performanțele înregistrate de modelul Allview CityZEN, care în 2025 a devenit lider pe segmentul său în România, confirmând interesul tot mai mare pentru vehicule electrice urbane compacte dedicate mobilității zilnice.

Prin lansarea acestui model, compania continuă direcția începută odată cu introducerea pe piață a modelului CityZEN, primul autovehicul full electric din portofoliul companiei românești, care poate fi condus de la 16 ani.

Prin divizia Allview Auto, compania urmărește dezvoltarea unor vehicule electrice adaptate mediului urban.

Modelul 4City este disponibil în două configurații de baterie:

Standard – 16,2 kWh, autonomie de până la 205 km, încărcare rapidă de la 30% la 80% în aproximativ 30 de minute.

Opțional – 25 kWh, autonomie de până la 300 km, încărcare rapidă de la 30% la 80% în aproximativ 45 de minute.

Funcția de fast charging permite utilizatorilor să revină rapid la drum atunci când bateria trebuie reîncărcată, reducând semnificativ timpul petrecut la stațiile de încărcare.

Tehnologie și conectivitate

La interior, 4City integrează o serie de tehnologii moderne, menite să facă experiența de utilizare mai simplă și mai confortabilă. Printre dotările disponibile se numără: sistem multimedia cu camere 360°, senzori de parcare spate, compatibilitate Apple CarPlay și Android Auto, console central cu încărcare wireless și lumini ambientale, port USB integrat în oglinda retrovizoare.

De asemenea, modelul oferă acces fără cheie și pornire instant, astfel încât șoferul poate porni mașina simplu, apăsând doar pedala de frână.

Pentru o experiență adaptată stilului de condus al fiecărui utilizator, 4City include mai multe moduri de rulare: Eco, Standard, Sport și Personalizat. Acestea permit optimizarea consumului de energie sau a performanței, în funcție de preferințele șoferului și de condițiile de trafic.

Configurat cu 5 uși și 4 locuri, modelul oferă un portbagaj flexibil, cu un volum cuprins între 123 și 745 litri, suficient pentru cumpărături, bagaje sau escapade de weekend.

Mașina electrică 4City este are un preț de achiziție de la 12.890 € + TVA.