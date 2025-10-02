O nouă tehnologie ar putea „revoluționa” tratamentul eczemelor pentru pacienții cu afecțiuni ale pielii

Universitatea afirmă că senzorul său vibroacustic inovator ar putea ameliora „ani de suferință pentru milioane de pacienți din Marea Britanie”.

Acest dispozitiv funcționează prin emiterea de mici vibrații la suprafața pielii, măsurând meticulos modificările materiale din fiecare strat pentru a identifica schimbările în rigiditatea țesutului și conținutul de lichid.

Investiția substanțială include 275.000 de lire sterline de la Scottish Enterprise și o sumă suplimentară de peste 200.000 de lire sterline de la Gap Fund al Consiliului de Cercetare Medicală.

Acest capital este alocat pentru progresul studiilor clinice și pentru promovarea înființării unei companii spin-out, pe baza proiectului TissueMetrics.

Profesorul Michael Crichton, de la facultatea de inginerie și științe fizice a universității, a subliniat importanța acestei dezvoltări, afirmând că tehnologia „reprezintă o schimbare fundamentală în modul în care abordăm tratamentul eczemelor”.

Evaluările vizuale, de domeniul trecutului

El a adăugat: „În loc să ne bazăm exclusiv pe evaluări vizuale, care nu au evoluat de zeci de ani și pot fi deosebit de nesigure pentru pacienții cu tenul mai închis la culoare, senzorul nostru oferă măsurători obiective ale ceea ce se întâmplă sub suprafața pielii”.

Dr. Connor Bain, care se ocupă de partea tehnică a acestei tehnologii, a explicat: „Prin măsurarea elasticității și viscoelasticității fiecărui strat al pielii, putem detecta modificări ale rigidității țesutului și ale conținutului de lichid care indică inflamația și progresia bolii, potrivit Independent.

„Acest lucru permite profesioniștilor din domeniul sănătății să ia decizii bazate pe date cu privire la eficacitatea tratamentului mult mai devreme în parcursul pacientului, reducând potențial anii de suferință pe care mulți pacienți îi îndură în încercarea de a găsi tratamentul potrivit.

„Ceea ce face abordarea noastră deosebit de puternică este faptul că funcționează la fel de bine pe toate tonurile de piele, evitând prejudecățile care pot fi frecvente în evaluările vizuale, unde parametri precum roșeața sunt dificil de evaluat pe pielea mai închisă la culoare. Acest lucru ar putea contribui la soluționarea disparităților bine documentate în materie de îngrijire medicală cu care se confruntă pacienții în îngrijirea dermatologică”.

Universitatea Heriot-Watt a declarat că senzorul abordează o „lacună critică” în tratamentul eczemelor și psoriazisului, unde pacienții se confruntă în prezent cu un „ciclu lung și frustrant de încercări și erori cu diverse creme și medicamente”.

Începe testarea senzorului

Eczema, numită și dermatită atopică, afectează până la 20% dintre copii și 10% dintre adulți în Marea Britanie.

Echipa de cercetare va începe acum testarea senzorului pe pacienți cu eczeme moderate care urmează tratamente de linia a treia sau a patra.

De asemenea, vor colecta feedback de la pacienți și medici cu privire la utilizarea acestuia.

Profesorul Richard Weller, șef al departamentului de dermatologie al NHS Research Scotland și cadru didactic la Universitatea din Edinburgh, afiliat Institutului pentru Regenerare și Reparare, a explicat: „Sistemul actual de gestionare a eczemelor este învechit și ineficient.

„Pacienții trec de obicei prin mai multe cicluri de tratament cu medicamente din ce în ce mai puternice și mai scumpe, așteptând săptămâni sau luni pentru a vedea dacă fiecare dintre ele funcționează.

„Fără măsuri obiective, luăm adesea decizii de tratament bazate doar pe inspecția vizuală, care poate fi foarte subiectivă.

„Această tehnologie are potențialul de a transforma acest proces, furnizând date cantitative care ne pot ajuta să identificăm tratamente eficiente mult mai rapid.

„Ar putea permite furnizarea de îngrijiri dermatologice de înaltă calitate în comunitate, reducând dramatic timpii de așteptare și îmbunătățind rezultatele pacienților.

Pentru dermatologi, aceasta ar însemna că ne-am putea concentra competențele de specialitate asupra cazurilor cele mai complexe, oferind în același timp îndrumare de specialitate pacienților tratați în comunitate, pe baza datelor obiective furnizate de măsurătorile efectuate”.

Dr. Sara Medina-Lombardero, cercetător asociat la Universitatea Heriot-Watt, care conduce dezvoltarea clinică a tehnologiei pentru pacienți și utilizatori, a adăugat: „Evaluarea clinică planificată ne va permite să corelăm cu încredere măsurătorile noastre obiective cu cele ale evaluărilor dermatologilor specialiști.

„Succesul ne va pune pe o cale în care senzorul ar putea permite urmărirea tratamentului și efectuarea diagnosticelor în farmaciile locale și în unitățile medicale comunitare”.