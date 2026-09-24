Prima pagină » Știrile zilei » O parte din istoria muzicii ajunge la licitație. Obiecte emblematice ale lui Michael Jackson, Freddie Mercury sau ale trupei Oasis vor fi vândute

O parte din istoria muzicii ajunge la licitație. Obiecte emblematice ale lui Michael Jackson, Freddie Mercury sau ale trupei Oasis vor fi vândute

O licitație ce va avea loc la Londra va scoate la vânzare sute de piese care acoperă decenii din istoria muzicii. Printre acestea, se numără obiecte ale lui Michael Jackson, Freddie Mercury sau ale trupei Oasis.
O parte din istoria muzicii ajunge la licitație. Obiecte emblematice ale lui Michael Jackson, Freddie Mercury sau ale trupei Oasis vor fi vândute
Sursa foto: X
Ioana Târziu
24 sept. 2026, 20:20, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Printre comorile muzicale scoase la licitația din Londra, se numără și obiecte de la The Beatles, Queen, Nirvana, ABBA, Oasis și Britney Spears.

Jacheta lui Jackson, purtată regulat între 1994 și 1996, s-ar putea vinde cu până la 416.400 de euro, notează Euronews.

De asemenea, pianul lui Freddie Mercury este estimat la 464.000 de euro.

Un alt obiect inedit, una dintre chitarele Oasis ale lui Noel Gallagher, se numără printre comorile muzicale scoase la licitația de la Londra.

Licitațiade obiecte muzicale de colecție se va încheia pe 2 octombrie.

Săptămâna trecută, s-au vândut la o altă licitație două chitare ce aparțineau fostului membru The Smiths, Johnny Marr.

Acestea au fost vândute cu peste 650.000 de euro, o sumă de peste patru ori mai mult decât estimarea inițială.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
GSP.ro
Urgențele României sau „urgențele” lui Ilie Bolojan. Cum a trecut premierul demis, în trei luni de vară, de la „vă dau afară din partid dacă votați Guvernul Veștea” la „țara are nevoie urgentă de Guvernul Mureșan, votați-l!”
Gandul
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
„Doctorul în securitate” Lucian Pahonțu contraatacă în instanță. Șeful SPP susține că nici măcar judecătorii nu-i pot desființa teza de doctorat
Libertatea
Verifică ambalajul înainte să cumperi cartofi. Avertismentul pe care nu trebuie să-l mai ignori
CSID
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia