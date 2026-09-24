O parte din istoria muzicii ajunge la licitație. Obiecte emblematice ale lui Michael Jackson, Freddie Mercury sau ale trupei Oasis vor fi vândute

Printre comorile muzicale scoase la licitația din Londra, se numără și obiecte de la The Beatles, Queen, Nirvana, ABBA, Oasis și Britney Spears.

Jacheta lui Jackson, purtată regulat între 1994 și 1996, s-ar putea vinde cu până la 416.400 de euro, notează Euronews.

De asemenea, pianul lui Freddie Mercury este estimat la 464.000 de euro.

Un alt obiect inedit, una dintre chitarele Oasis ale lui Noel Gallagher, se numără printre comorile muzicale scoase la licitația de la Londra.

Licitațiade obiecte muzicale de colecție se va încheia pe 2 octombrie.

Săptămâna trecută, s-au vândut la o altă licitație două chitare ce aparțineau fostului membru The Smiths, Johnny Marr.

Acestea au fost vândute cu peste 650.000 de euro, o sumă de peste patru ori mai mult decât estimarea inițială.